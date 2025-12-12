Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ ліквідували 109 окупантів РФ

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 161 бойове зіткнення.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 12 грудня

Оперативна інформація станом на 22:00 12.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 спроб потіснити наші підрозділи. Поширити

Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Покровськ, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Сухецьке, Рівне, Гришине, Леонтовичі, ще чотири боєзіткнення зараз тривають.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 109 та поранили 40 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, чотири одиниці спеціальної техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби, 11 одиниць мототехніки, гармату, 10 безпілотних літальних апаратів.

Крім того, пошкоджено одну одиницю спеціальної техніки, та 11 укриттів особового складу противника.