Ситуация на Покровском направлении — ВСУ ликвидировали 109 оккупантов РФ
Ситуация на Покровском направлении — ВСУ ликвидировали 109 оккупантов РФ

Генштаб ВСУ
Покровск
Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 161 боевое столкновение.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении продолжаются боестолкновения между ВСУ и российскими захватчиками.
  • Силы обороны направлены на срыв планов пришествия и истощения боевого потенциала противника.
  • В ходе столкновений ВСУ ликвидировали 109 оккупантов, повредили технику и укрытия противника.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 12 декабря

Оперативная информация по состоянию на 22:00 12.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Покровском направлении враг предпринял 37 попыток потеснить наши подразделения.

Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Покровск, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филиал и в сторону Дорожное, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Сухецкое, Ровно, Гришино, Леонтовичи, еще четыре боестолкновения сейчас продолжаются.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 109 и ранили 40 окупантов, уничтожили одну единицу автомобильной техники, четыре единицы специальной техники, одну станцию радиоэлектронной борьбы, 11 единиц мототехники, пушку, 10 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, повреждена одна единица специальной техники и 11 укрытий личного состава противника.

