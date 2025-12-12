Ситуация на Покровском направлении — ВСУ ликвидировали 109 оккупантов РФ

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 161 боевое столкновение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 12 декабря

Оперативная информация по состоянию на 22:00 12.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Покровском направлении враг предпринял 37 попыток потеснить наши подразделения. Поделиться

Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Покровск, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филиал и в сторону Дорожное, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Сухецкое, Ровно, Гришино, Леонтовичи, еще четыре боестолкновения сейчас продолжаются.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 109 и ранили 40 окупантов, уничтожили одну единицу автомобильной техники, четыре единицы специальной техники, одну станцию радиоэлектронной борьбы, 11 единиц мототехники, пушку, 10 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, повреждена одна единица специальной техники и 11 укрытий личного состава противника.