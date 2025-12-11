ДШВ ВСУ установили в центре Покровска украинский флаг — видео

Украинские десантники подняли флаг в центре Покровска

Соответствующее видео полк обнародовал в соцсетях

Как говорится в сообщении, "мир должен видеть, что, несмотря на кремлевскую ложь о "взятии" города Украина борется, будет бороться и не отдаст оккупантам свою территорию".

10 декабря русские войска в туманную погоду применили бронетехнику для внезапного штурма Покровска, но Силы обороны ее обнаружили и уничтожили.