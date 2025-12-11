ДШВ ВСУ установили в центре Покровска украинский флаг — видео

Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в центре Покровска Донецкой области подняли украинский флаг.
Главные тезисы
- Десантники 425-го отдельного штурмового полка “Скала” подняли украинский флаг в центре Покровска, символизируя борьбу Украины с оккупацией.
- Украина продолжает отстаивать свою территорию от российских захватчиков, как показывает последнее видео и новости с поля боя.
Украинские десантники подняли флаг в центре Покровска
Соответствующее видео полк обнародовал в соцсетях
Как говорится в сообщении, "мир должен видеть, что, несмотря на кремлевскую ложь о "взятии" города Украина борется, будет бороться и не отдаст оккупантам свою территорию".
10 декабря русские войска в туманную погоду применили бронетехнику для внезапного штурма Покровска, но Силы обороны ее обнаружили и уничтожили.
