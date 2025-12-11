ДШВ ВСУ установили в центре Покровска украинский флаг — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ДШВ ВСУ установили в центре Покровска украинский флаг — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
десантники
Read in English
Читати українською

Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в центре Покровска Донецкой области подняли украинский флаг.

Главные тезисы

  • Десантники 425-го отдельного штурмового полка “Скала” подняли украинский флаг в центре Покровска, символизируя борьбу Украины с оккупацией.
  • Украина продолжает отстаивать свою территорию от российских захватчиков, как показывает последнее видео и новости с поля боя.

Украинские десантники подняли флаг в центре Покровска

Соответствующее видео полк обнародовал в соцсетях

Как говорится в сообщении, "мир должен видеть, что, несмотря на кремлевскую ложь о "взятии" города Украина борется, будет бороться и не отдаст оккупантам свою территорию".

10 декабря русские войска в туманную погоду применили бронетехнику для внезапного штурма Покровска, но Силы обороны ее обнаружили и уничтожили.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили 110 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Битва за Покровск и Мирноград. Сырский выступил с важным заявлением
Александр Сырский
Что происходит на фронте - отчет Сырского
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ с утра отражают механизированный штурм армии РФ в Покровске — видео
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Покровск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?