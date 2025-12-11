ДШВ ЗСУ встановили у центрі Покровська український прапор — відео

Українські десантники підняли прапор у центрі Покровська

Відповідне відео полк оприлюднив у соцмережах

Як ідеться у дописі, "світ має бачити, що попри кремлівську брехню про “взяття” міста Україна бореться, буде боротися і не віддасть окупантам свою територію".

10 грудня російські війська у туманну погоду застосували бронетехніку для раптового штурму Покровська, але Сили оборони її виявили і знищили.