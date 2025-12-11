ДШВ ЗСУ встановили у центрі Покровська український прапор — відео
ДШВ ЗСУ встановили у центрі Покровська український прапор — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
десантники
Воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Сухопутних військ Збройних сил України в центрі Покровська Донецької області підняли український прапор.

Головні тези:

  • Десантники 425-го окремого штурмового полку 'Скеля' підняли український прапор у центрі Покровська.
  • Україна продовжує боротьбу з окупацією і відстоює свою територію від російських загарбників.

Українські десантники підняли прапор у центрі Покровська

Відповідне відео полк оприлюднив у соцмережах

Як ідеться у дописі, "світ має бачити, що попри кремлівську брехню про “взяття” міста Україна бореться, буде боротися і не віддасть окупантам свою територію".

10 грудня російські війська у туманну погоду застосували бронетехніку для раптового штурму Покровська, але Сили оборони її виявили і знищили.

