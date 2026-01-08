ВСУ ликвидировали 1400 оккупантов РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 8 января 2026 года на войне против Украины составляют около 1 215 900 человек, в том числе 1 400 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- ВСУ ликвидировали 1400 оккупантов РФ за сутки в ходе войны с Россией.
- Общие боевые потери российских войск составляют более 1 215 900 человек с начала войны в 2022 году.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 521 (+6),
боевых бронированных машин — 23 874 (+9),
артиллерийских систем — 35 874 (+17),
РСЗО — 1 596 (+1),
средств ПВО — 1 269 (+0),
самолетов — 434 (+0),
вертолетов — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 102 074 (+225),
крылатых ракет — 4 137 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 73 336 (+112),
специальной техники — 4037 (+0).
Данные уточняются.
