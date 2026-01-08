ВСУ ликвидировали 1400 оккупантов РФ в течение суток
ВСУ ликвидировали 1400 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 8 января 2026 года на войне против Украины составляют около 1 215 900 человек, в том числе 1 400 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • ВСУ ликвидировали 1400 оккупантов РФ за сутки в ходе войны с Россией.
  • Общие боевые потери российских войск составляют более 1 215 900 человек с начала войны в 2022 году.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 521 (+6),

  • боевых бронированных машин — 23 874 (+9),

  • артиллерийских систем — 35 874 (+17),

  • РСЗО — 1 596 (+1),

  • средств ПВО — 1 269 (+0),

  • самолетов — 434 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 102 074 (+225),

  • крылатых ракет — 4 137 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 73 336 (+112),

  • специальной техники — 4037 (+0).

Данные уточняются.

