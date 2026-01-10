Бойцы ВСУ обезвредили 97 оккупантов РФ на Покровском направлении 10 января

Всего с начала этих суток произошло 139 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
- Бойцы ВСУ успешно противостояли противнику на Покровском направлении, обезвредив 97 оккупантов, 58 из которых безвозвратно.
- Украинские защитники активно отстаивают позиции, при этом наносят противнику огневые поражения и уничтожая его технику и вооружение.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 10 января
Оперативная информация по состоянию на 22:00 10.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Российские захватчики нанесли 33 авиационных удара, сбросив 81 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4439 дронов-камикадзе и осуществили 2830 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении с начала суток противник 32 раза атаковал в районах населенных пунктов Затышок, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Никаноровка и в сторону Новопавловки, Новоалександровки, Белицкого и Филиала. Наши защитники сдерживают напор противника, в двух локациях бои до сих пор продолжаются.
Кроме того, украинские воины уничтожили:
12 единиц автомобильной техники,
три квадроцикла,
наземный роботизированный комплекс,
32 беспилотных летательных аппарата,
четыре антенны,
один пункт управления БПЛА.
Также поразили две артиллерийские системы, автомобиль и 19 укрытий для личного состава противника.
