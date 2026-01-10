Бойцы ВСУ обезвредили 97 оккупантов РФ на Покровском направлении 10 января

Всего с начала этих суток произошло 139 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 10 января

Оперативная информация по состоянию на 22:00 10.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли 33 авиационных удара, сбросив 81 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4439 дронов-камикадзе и осуществили 2830 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток противник 32 раза атаковал в районах населенных пунктов Затышок, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Никаноровка и в сторону Новопавловки, Новоалександровки, Белицкого и Филиала. Наши защитники сдерживают напор противника, в двух локациях бои до сих пор продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 97 окупантов, из которых 58 — безвозвратно. Поделиться

Кроме того, украинские воины уничтожили:

12 единиц автомобильной техники,

три квадроцикла,

наземный роботизированный комплекс,

32 беспилотных летательных аппарата,

четыре антенны,

один пункт управления БПЛА.