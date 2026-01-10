Бойцы ВСУ обезвредили 97 оккупантов РФ на Покровском направлении 10 января
Бойцы ВСУ обезвредили 97 оккупантов РФ на Покровском направлении 10 января

Генштаб ВСУ
ВСУ
Всего с начала этих суток произошло 139 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • Бойцы ВСУ успешно противостояли противнику на Покровском направлении, обезвредив 97 оккупантов, 58 из которых безвозвратно.
  • Украинские защитники активно отстаивают позиции, при этом наносят противнику огневые поражения и уничтожая его технику и вооружение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 10 января

Оперативная информация по состоянию на 22:00 10.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли 33 авиационных удара, сбросив 81 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4439 дронов-камикадзе и осуществили 2830 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток противник 32 раза атаковал в районах населенных пунктов Затышок, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Никаноровка и в сторону Новопавловки, Новоалександровки, Белицкого и Филиала. Наши защитники сдерживают напор противника, в двух локациях бои до сих пор продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 97 окупантов, из которых 58 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

  • 12 единиц автомобильной техники,

  • три квадроцикла,

  • наземный роботизированный комплекс,

  • 32 беспилотных летательных аппарата,

  • четыре антенны,

  • один пункт управления БПЛА.

Также поразили две артиллерийские системы, автомобиль и 19 укрытий для личного состава противника.

