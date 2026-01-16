ВСУ обезвредили более 140 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Всего с начала этих суток произошло 153 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • Украинские защитники продолжают успешно давать отпор на Покровском направлении, где за последние сутки произошло 153 боевых столкновения.
  • В результате боевых действий украинские военные обезвредили более 140 оккупантов, нейтрализовали вражескую военную технику и осуществили успешные контратаки.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 16 января

Оперативная информация по состоянию на 22:00 16.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 144 управляемых бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 4730 дронов-камикадзе и осуществили 2738 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток противник 43 раза атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филиала. В некоторых локациях бои продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 141 окупантов, из которых 87 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

  • 4 единицы автомобильной техники,

  • 33 беспилотных летательных аппарата,

  • антенну связи,

  • противотанковый ракетный комплекс.

Также поразили четыре единицы автомобильной техники, средство РЭБ, пункт управления БпЛА, два состава и семь укрытий для личного состава противника.

