ВСУ обезвредили более 140 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 153 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 16 января

Оперативная информация по состоянию на 22:00 16.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 144 управляемых бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 4730 дронов-камикадзе и осуществили 2738 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток противник 43 раза атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филиала. В некоторых локациях бои продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 141 окупантов, из которых 87 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

4 единицы автомобильной техники,

33 беспилотных летательных аппарата,

антенну связи,

противотанковый ракетный комплекс.