ВСУ обезвредили более 140 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 153 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- Украинские защитники продолжают успешно давать отпор на Покровском направлении, где за последние сутки произошло 153 боевых столкновения.
- В результате боевых действий украинские военные обезвредили более 140 оккупантов, нейтрализовали вражескую военную технику и осуществили успешные контратаки.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 16 января
Оперативная информация по состоянию на 22:00 16.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Российские захватчики нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 144 управляемых бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 4730 дронов-камикадзе и осуществили 2738 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении с начала суток противник 43 раза атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филиала. В некоторых локациях бои продолжаются.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 141 окупантов, из которых 87 — безвозвратно.
Кроме того, украинские воины уничтожили:
4 единицы автомобильной техники,
33 беспилотных летательных аппарата,
антенну связи,
противотанковый ракетный комплекс.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-