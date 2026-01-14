Россия активизировала попытки прорваться в северную часть Покровска — что известно
Россия активизировала попытки прорваться в северную часть Покровска — что известно

Покровск
Источник:  online.ua

Российские захватчики вновь активизировали попытки с помощью штурмовых групп просочиться в северную часть города Покровск Донецкой области – выше железной дороги. Силы обороны останавливают усилия противника.

Главные тезисы

  • Российские захватчики активизировали попытки прорваться в северную часть Покровска Донецкой области.
  • Украинские защитники успешно отбивают атаки и удерживают контроль над городом.
  • Силы обороны продолжают демонстрировать готовность и эффективность противодействия врагу.

Российские штурмовики пытаются прорваться в северные районы Покровска

Об этом сообщила группировка войск «Восток».

Северная часть Покровска остается под контролем украинских защитников. Воины своевременно обнаруживают все перемещения врага, наносят ему поражение.

Украинские защитники контролируют также северную часть Мирнограда, не разрешают российской армии заводить тяжелую технику в его южную часть. В городе продолжаются поисково-ударные действия по блокированию попыток дальнейшего продвижения врага.

Силы обороны снабжают свои подразделения необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур. Логистика остается сложной. Для снабжения привлечены тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы.

С начала суток в зоне ответственности группировки войск «Восток» украинские защитники отбили в общей сложности уже 28 вражеских штурмов.

На Покровском направлении по состоянию на 18:00 российские захватчики 16 раз пытались идти вперед на позиции Сил обороны в районах Никаноровки, Мирнограда, Котлиного, Удачного и Филиала, в сторону Дорожного, Родинского и Гришиного. 13 их атак на это время отбиты, три боестолкновения продолжаются.

В районе Покровско-Мирноградской агломерации украинские подразделения продолжают активно действовать.

