Росія активізувала спроби прорватися до північної частини Покровська — що відомо

Російські загарбники знову активізували спроби з допомогою штурмових груп просочитися до північної частини міста Покровськ Донецької області – вище від залізниці. Сили оборони зупиняють зусилля ворога.

Російські штурмовики намагаються прорватися у північні райони Покровська

Про це повідомило угруповання військ «Схід».

Як зазначається, північна частина Покровська залишається під контролем українських оборонців. Воїни своєчасно виявляють усі переміщення ворога, завдають йому вогневого ураження.

Українські захисники контролюють також північну частину Мирнограда, не дозволяють російській армії заводити важку техніку до його південної частини. У місті тривають пошуково-ударні дії для блокування спроб подальшого просування ворога.

Сили оборони забезпечують свої підрозділи необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур. Логістика залишається складною. Для постачання залучені важкі дрони та наземні роботизовані комплекси.

Від початку доби в зоні відповідальності угруповання військ «Схід» українські оборонці відбили загалом уже 28 ворожих штурмів.

На Покровському напрямку станом на 18:00 середи російські загарбники 16 разів намагалися йти вперед на позиції Сил оборони в районах Никанорівки, Мирнограда, Котлиного, Удачного та Філії, у бік Дорожнього, Родинського та Гришиного. 13 їхніх атак на цей час відбиті, три боєзіткнення тривають.