Ситуация на Покровском направлении — ВСУ ликвидировали 50 оккупантов РФ

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 118 боевых столкновений.
Главные тезисы
- На Покровском направлении произошло 118 боевых столкновений, противник совершил 31 авиационный удар и ряд других операций.
- В ходе боев наши воины успешно ликвидировали 50 оккупантов РФ и нанесли ущерб вражеской технике.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 14 января
Оперативная информация по состоянию на 22:00 14.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес 31 авиационный удар, сбросил 71 управляемую авиабомбу, совершил 3736 ударов дронами-камикадзе и 2854 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении враг предпринял 23 попытки потеснить наши подразделения в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино, Новопавловка.
По предварительным подсчетам, в этом направлении наши воины ликвидировали 50 и ранили 25 окупантов.
ВСУ уничтожили:
артиллерийскую систему,
три мотоцикла,
55 беспилотных летательных аппаратов,
две единицы автомобильной техники,
наземный роботизированный комплекс,
три укрытия личного состава,
один пункт управления БПЛА.
Кроме того, поражены шесть артиллерийских систем, пять единиц автомобильной и одна единица специальной техники, одно средство РЭБ, два пункта управления БпЛА и семь укрытий личного состава противника.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-