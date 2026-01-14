Ситуация на Покровском направлении — ВСУ ликвидировали 50 оккупантов РФ

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 118 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 14 января

Оперативная информация по состоянию на 22:00 14.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 31 авиационный удар, сбросил 71 управляемую авиабомбу, совершил 3736 ударов дронами-камикадзе и 2854 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении враг предпринял 23 попытки потеснить наши подразделения в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, в этом направлении наши воины ликвидировали 50 и ранили 25 окупантов.

ВСУ уничтожили:

артиллерийскую систему,

три мотоцикла,

55 беспилотных летательных аппаратов,

две единицы автомобильной техники,

наземный роботизированный комплекс,

три укрытия личного состава,

один пункт управления БПЛА.