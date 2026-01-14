Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ ліквідували 50 окупантів РФ

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 118 бойових зіткнень.
Головні тези:
- ЗСУ спрямовують зусилля на зрив планів наступу російськими загарбниками на Покровському напрямку.
- У ході 118 бойових зіткнень на Покровському напрямку ворог здійснив 31 авіаційний удар та багато інших операцій.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку 14 січня
Оперативна інформація станом на 22:00 14.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник завдав 31 авіаційний удар, скинув 71 керовану авіабомбу, здійснив 3736 ударів дронами-камікадзе та 2854 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
На Покровському напрямку ворог здійснив 23 спроби потіснити наші підрозділи у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопавлівка.
За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 50 та поранили 25 окупантів.
ЗСУ знищили:
артилерійську систему,
три мотоцикли,
55 безпілотних літальних апаратів,
дві одиниці автомобільної техніки,
наземний роботизований комплекс,
три укриття особового складу,
один пункт управління БпЛА.
Крім того, уражено шість артилерійських систем, п’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, один засіб РЕБ, два пункти управління БпЛА та сім укриттів особового складу противника.
