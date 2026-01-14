Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ ліквідували 50 окупантів РФ

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 118 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 14 січня

Оперативна інформація станом на 22:00 14.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 31 авіаційний удар, скинув 71 керовану авіабомбу, здійснив 3736 ударів дронами-камікадзе та 2854 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 спроби потіснити наші підрозділи у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 50 та поранили 25 окупантів.

ЗСУ знищили:

артилерійську систему,

три мотоцикли,

55 безпілотних літальних апаратів,

дві одиниці автомобільної техніки,

наземний роботизований комплекс,

три укриття особового складу,

один пункт управління БпЛА.