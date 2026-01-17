Украинские защитники обезвредили 109 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 117 боевых столкновений. Украинские воины продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 17 января

Оперативная информация по состоянию на 22:00 17.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли 66 авиационных ударов, сбросив 163 управляемых бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 3585 дронов-камикадзе и произвели 2857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток противник 35 раз атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала. В некоторых локациях бои продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 109 окупантов, из которых 49 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

10 единиц автомобильной техники,

7 единиц специальной техники,

4 антенны,

2 квадроцикла,

1 терминал спутниковой связи,

53 беспилотных летательных аппарата,

станцию РЭБ.