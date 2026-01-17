Украинские защитники обезвредили 109 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские защитники обезвредили 109 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Читати українською

Всего с начала этих суток произошло 117 боевых столкновений. Украинские воины продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • Украинские защитники эффективно противостоят противнику на Покровском направлении, обезвредив 109 оккупантов за сутки.
  • За последние сутки произошло 117 боевых столкновений, в результате чего украинские воины продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь территории.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 17 января

Оперативная информация по состоянию на 22:00 17.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли 66 авиационных ударов, сбросив 163 управляемых бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 3585 дронов-камикадзе и произвели 2857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток противник 35 раз атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала. В некоторых локациях бои продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 109 окупантов, из которых 49 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

  • 10 единиц автомобильной техники,

  • 7 единиц специальной техники,

  • 4 антенны,

  • 2 квадроцикла,

  • 1 терминал спутниковой связи,

  • 53 беспилотных летательных аппарата,

  • станцию РЭБ.

Также поразили три артиллерийские системы, пять единиц автомобильной и одну единицу специальной техники, два квадроцикла, восемь укрытий для личного состава противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия активизировала попытки прорваться в северную часть Покровска — что известно
Покровск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на Покровском направлении — ВСУ ликвидировали 50 оккупантов РФ
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 140 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?