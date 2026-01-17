Украинские защитники обезвредили 109 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 117 боевых столкновений. Украинские воины продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- Украинские защитники эффективно противостоят противнику на Покровском направлении, обезвредив 109 оккупантов за сутки.
- За последние сутки произошло 117 боевых столкновений, в результате чего украинские воины продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь территории.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 17 января
Оперативная информация по состоянию на 22:00 17.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Российские захватчики нанесли 66 авиационных ударов, сбросив 163 управляемых бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 3585 дронов-камикадзе и произвели 2857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении с начала суток противник 35 раз атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала. В некоторых локациях бои продолжаются.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 109 окупантов, из которых 49 — безвозвратно.
Кроме того, украинские воины уничтожили:
10 единиц автомобильной техники,
7 единиц специальной техники,
4 антенны,
2 квадроцикла,
1 терминал спутниковой связи,
53 беспилотных летательных аппарата,
станцию РЭБ.
