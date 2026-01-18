ПВО обезвредила 167 целей во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 17-18 января российские оккупанты осуществляли террор украинских городов и сел 201 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 15 локациях.
- Атака продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.
ПВО отчитывается о результатах своей работы
На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым, Донецк — ТОТ Украины.
Что важно понимать, около 120 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на двух локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-