ПВО обезвредила 167 целей во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 17-18 января российские оккупанты осуществляли террор украинских городов и сел 201 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым, Донецк — ТОТ Украины.

Что важно понимать, около 120 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 167 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов. Поделиться

Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на двух локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!