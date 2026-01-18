Україна завдала ударів по 5 районах зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 17 січня авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління БпЛА та один командно-спостережний пункт російських окупантів.
Головні тези:
- Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.
- Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 18 січня 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 18.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 226 420 (+830) осіб;
танків — 11 571 (+5) од;
бойових броньованих машин — 23 919 (+5) од;
артилерійських систем — 36 294 (+33) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 109 450 (+845) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 74 706 (+105) од;
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 239 керованих авіабомб.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-