Україна завдала ударів по 5 районах зосередження армії РФ
Україна
Україна завдала ударів по 5 районах зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 17 січня авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили п'ять районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління БпЛА та один командно-спостережний пункт російських окупантів.

Головні тези:

  • Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.
  • Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 18 січня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 18.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 226 420 (+830) осіб;

  • танків — 11 571 (+5) од;

  • бойових броньованих машин — 23 919 (+5) од;

  • артилерійських систем — 36 294 (+33) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 109 450 (+845) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 74 706 (+105) од;

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 239 керованих авіабомб.

Крім цього, було залучено для ураження 8071 дрон-камікадзе та здійснено 3845 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 40 — із реактивних систем залпового вогню.

В Європі стався розкол через відновлення діалогу з Путіним
Британія відкинула ідею Франції та Італії
Україна
Путін соромиться поразки армії РФ у Куп'янську
Битва за Куп'янськ вказує на послаблення армії РФ
Україна
ППО знешкодила 167 цілей під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати своєї роботи

