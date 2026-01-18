Украина нанесла удары по 5 районам сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 17 января авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники противника, два пункта управления БПЛА и один командно-наблюдательный пункт российских оккупантов.
Главные тезисы
- Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.
- Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 133 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 18 января 2025 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 18.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 226 420 (+830) человек;
танков — 11 571 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 23 919 (+5) ед;
артиллерийских систем — 36 294 (+33) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 109 450 (+845) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 74 706 (+105) ед;
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 133 боевых столкновения.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 239 управляемых авиабомб.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-