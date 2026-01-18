Украина нанесла удары по 5 районам сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина нанесла удары по 5 районам сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 18 января 2025 года
Read in English
Читати українською

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 17 января авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники противника, два пункта управления БПЛА и один командно-наблюдательный пункт российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.
  • Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 133 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 18 января 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 18.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 226 420 (+830) человек;

  • танков — 11 571 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 919 (+5) ед;

  • артиллерийских систем — 36 294 (+33) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 109 450 (+845) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 74 706 (+105) ед;

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 133 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 239 управляемых авиабомб.

Кроме того, было привлечено для поражения 8071 дрон-камикадзе и совершено 3845 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 40 — из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Европе произошел раскол из-за возобновления диалога с Путиным
Британия отбросила идею Франции и Италии
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин стыдится поражения армии РФ в Купянске
Битва за Купянск подтверждает ослабление армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 167 целей во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?