ЗСУ прорвалися вперед на Куп'янському і Покровському напрямках
ЗСУ прорвалися вперед на Куп'янському і Покровському напрямках

ЗСУ
Read in English
Джерело:  ISW

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України змогли добитися нових успіхів на Куп'янському та Покровському напрямках. Це також підтверджують геолокаційні відеозаписи, які були оприлюднені нещодавно.

Головні тези:

  • ЗСУ спростували заяву РФ про захоплення Привілля на Донеччині.
  • Станом на сьогодні цей населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Що відомо про нові успіхи українських військ

Згідно з даними американських аналітиків, українські воїни нещодавно просунулися на північ від Куп'янська, що в Харківській області.

Окрім того, вказано, що 16 та 17 січня армія РФ здійснила атаки в самому Куп'янську, на північний схід від Куп'янська поблизу Дворічної та Красного Першого, на схід від Куп'янська у напрямку Петропавлівки, Подолу та Кучерівки та на південний схід від Куп'янська у напрямку Піщаного та Курилівки.

Команда ISW звертає увагу на те, що українські воїни змогли прорватися вперед на північний захід від Світлого (на схід від Покровська) у Донецькій області.

16 та 17 січня російські війська атакували поблизу та в межах самого Покровська, на північний захід від Покровська поблизу Гришиного, на північ від Покровська поблизу Родинського та Білицького, на північний схід від Покровська поблизу Сухецького, на схід від Покровська поблизу Мирнограда та Рівного, а також на південний захід від Покровська поблизу Котлиного, Удачного та Молодецького.

Також американські аналітики наголошують, що ЗСУ просунулися або принаймні утримують позиції в тактичному районі Добропілля — на південний захід від Дорожнього.

Росія продовжує посилювати терор проти України

