Зеленський висунув умову для зустрічі з Трампом

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що головною умовою для зустрічі з командою американського президента Дональда Трампа мають бути конкретні результати.
Головні тези:
- Планується, що зустріч Зеленського з Трампом відбудеться на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
- На цьому тлі посланці Трампа готуються до переговорів з командою російського диктатора Путіна.
Зеленський хоче добитися конкретних результатів
Українські журналісти попросили у глави держави прокоментувати можливу зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі.
За словами Володимира Зеленського, поки він залишається в Києві.
Український лідер має намір уважно слідкувати за тим, як саме реалізовуються завдання щодо посилення опалення і енергетики в кількох наших областях.
Згідно з даними іноземних медіа, американський лідер Дональд Трамп все ж планує провести зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.
Що стосується посланців Трампа — Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера — вони мають намір зустрітися з командою російського диктатора Володимира Путіна, щоб обговорити Україну.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-