Зеленський висунув умову для зустрічі з Трампом

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що головною умовою для зустрічі з командою американського президента Дональда Трампа мають бути конкретні результати.

Зеленський хоче добитися конкретних результатів

Українські журналісти попросили у глави держави прокоментувати можливу зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі.

За словами Володимира Зеленського, поки він залишається в Києві.

Український лідер має намір уважно слідкувати за тим, як саме реалізовуються завдання щодо посилення опалення і енергетики в кількох наших областях.

Якщо наші команди про це говорять, то тоді зустріч буде. І в нас завжди зустріч з якимись результатами. Безумовно завжди зустрічі з Америкою повинні закінчуватися конкретикою, конкретними результатами для посилення України або про наближення до закінчення війни і якщо документи готові, будемо зустрічатися. Володимир Зеленський Президент України

Згідно з даними іноземних медіа, американський лідер Дональд Трамп все ж планує провести зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.