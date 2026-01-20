Зеленський висунув умову для зустрічі з Трампом
Зеленський висунув умову для зустрічі з Трампом

Зеленський хоче добитися конкретних результатів
Джерело:  Європейська правда

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що головною умовою для зустрічі з командою американського президента Дональда Трампа мають бути конкретні результати.

Головні тези:

  • Планується, що зустріч Зеленського з Трампом відбудеться на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
  • На цьому тлі посланці Трампа готуються до переговорів з командою російського диктатора Путіна.

Зеленський хоче добитися конкретних результатів

Українські журналісти попросили у глави держави прокоментувати можливу зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі.

За словами Володимира Зеленського, поки він залишається в Києві.

Український лідер має намір уважно слідкувати за тим, як саме реалізовуються завдання щодо посилення опалення і енергетики в кількох наших областях.

Якщо наші команди про це говорять, то тоді зустріч буде. І в нас завжди зустріч з якимись результатами. Безумовно завжди зустрічі з Америкою повинні закінчуватися конкретикою, конкретними результатами для посилення України або про наближення до закінчення війни і якщо документи готові, будемо зустрічатися.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Згідно з даними іноземних медіа, американський лідер Дональд Трамп все ж планує провести зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.

Що стосується посланців Трампа — Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера — вони мають намір зустрітися з командою російського диктатора Володимира Путіна, щоб обговорити Україну.

