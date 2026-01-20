Федоров анонсував масштабне "полювання" на російських операторів дронів

Міністр оборони України Михайло Федоров офіційно підтвердив, що українські оборонці на полі бою будуть використовувати нову тактику. Насамперед йдеться про формування підрозділів у Силах оборони України, які будуть займатися “полюванням” на операторів російських БПЛА.

Україна змінює підхід у веденні війни проти РФ

За словами Федорова, загалом йдеться про нову стратегічну мету — зробити ціну цієї війни для Росії дійсно непідйомною, а також схилити ворога до миру силою.

На цьому тлі міністр оборони наголосив, що створення дроново-штурмових підрозділів — це дужк важлива ініціатива.

У них інша штатка та доктрина застосування дронів. Нещодавно Code 9.2. провели унікальну операцію в Купʼянську. Ця тактика працює, тому за дроново-штурмовими підрозділами майбутнє. Ви ще почуєте про них. Михайло Федоров Міністр оборони України

За словами Федорова, станом на сьогодні дійсно вкрай важливо "вибити" ворожих операторів дронів з поля бою.

Саме з цією метою сформують підрозділи, які будуть “полювати” винятково на такі російські бойові одиниці.

Їх уже створюють, але нам треба масштабувати набутий досвід, — пояснив міністр. Поширити

Загалом фокус зміститься на дрони і технології. Реалізація цієї мети передбачає масштабування “Армії дронів”, системи “єБали”, запуск Mission Control для повного обліку БпЛА (згодом — і артилерії).

Що стосується перехоплювачів Shahed, то уже в січні українські захисники отримають 40 тис. одиниць.

Brave1 — ключовий драйвер defense tech, відкриття ринків дронів, РЕБ, ракет і боєприпасів.

На новий рівень має вийти і співпраця зі союзниками — насамперед використання бойових даних України для тренування AI, створення “дата-полігону”.

Федоров також підтвердив, що планується заміна Mavic — наразі уже випробовують український аналог з більшою дальністю польоту.