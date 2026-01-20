Україна планує знищувати 50 тис російських окупантів щомісяця
Україна планує знищувати 50 тис російських окупантів щомісяця

Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, однією з нових стратегічних цілей України у війні є знищення пів сотні тисяч російських загарбників кожного місяця. 

Головні тези:

  • Україна планує посилити асиметричні удари по Росії.
  • Команда Зеленського активізує спроби схилити ворога до миру саме силою.

Федоров оголосив подальший план дій

За словами новообраного міністра оборони, президент Зеленський поставив чітке завдання для нього та його команди.

Так, Михайло Федоров повинен створити систему, що зможе зупинити ворога в небі та на землі.

Окрім того, важливо посилити асиметричні й кіберудари по Росії та її економіці.

Зробити ціну війни для Росії такою, яку вона не зможе потягнути. Тим самим примусити до миру силою. Дипломати займаються власним треком, але паралельно ми повинні робити своє.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

Щодо цілі, яка стосується ліквідації 50 тисяч російських окупантів щомісяця, то вона допоможе ще швидше досягти головної мети України, тобто завершення війни.

Федоров звернув увагу на те, що в грудні 2025 року українські воїни встигли ліквідувати 35 тисяч — усі ці втрати верифіковані на відео.

Якщо досягнемо показника в 50 тисяч — побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, проблеми з яким уже очевидні, — додав міністр.

