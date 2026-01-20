Україна планує знищувати 50 тис російських окупантів щомісяця

Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, однією з нових стратегічних цілей України у війні є знищення пів сотні тисяч російських загарбників кожного місяця.
Головні тези:
- Україна планує посилити асиметричні удари по Росії.
- Команда Зеленського активізує спроби схилити ворога до миру саме силою.
Федоров оголосив подальший план дій
За словами новообраного міністра оборони, президент Зеленський поставив чітке завдання для нього та його команди.
Так, Михайло Федоров повинен створити систему, що зможе зупинити ворога в небі та на землі.
Окрім того, важливо посилити асиметричні й кіберудари по Росії та її економіці.
Щодо цілі, яка стосується ліквідації 50 тисяч російських окупантів щомісяця, то вона допоможе ще швидше досягти головної мети України, тобто завершення війни.
Федоров звернув увагу на те, що в грудні 2025 року українські воїни встигли ліквідувати 35 тисяч — усі ці втрати верифіковані на відео.
