Як вижити у висотці під час війни — важливі правила та поради
Життя у висотці під час війни диктує свої правила
Джерело:  online.ua

Війна стала викликом для українців у різних куточках країни. Багато людей досі не знають, що робити у ситуації, коли немає ні світла, ні опалення, ні води. Саме тому команда “Тихої вежі” зібрала досвід мешканців прифронтових міст, щоб сформувати чіткий алгоритм дій для життя, а інколи й виживання у висотному будинку.

Головні тези:

  • Важливі аспекти виживання включають збереження тепла, ефективне утеплення квартири, дотримання правил гігієни.
  • Запаси води, організація безпеки при приготуванні їжі та використання надійного джерела світла та зв'язку є важливими для виживання у висотці в умовах війни.

“Тиха вежа” — команда професіоналів, яка поєднує досвід діючих українських військових та експертів різних цивільних спеціальностей.

Після детального аналізу ситуації в країні та вивчення досвіду українців з прифронтових міст вона дійшла висновку, що приготування до життя у висотному будинку («бетонній пастці») без комунікацій вимагає не просто запасів, а зміни способу мислення.

Коли відключаються ліфти, насоси для води та опалення, квартира перетворюється на автономну одиницю.

Ось важливі правила та поради, на які варто звернути увагу:

Збереження тепла: Правило «Кімнати в кімнаті»

  • Стіни швидко вистигають. Обігріти всю квартиру без опалення неможливо, тому потрібно мінімізувати простір.

  • Намет у квартирі: Це найефективніший спосіб. Встановіть намет прямо на ліжко або килим. Температура всередині від дихання людей буде на 5–7 градусів вищою, ніж у кімнаті. Намет можна зробити самостійно з плівки, ковдр або килимів.

  • Сендвіч інерції (ліжко): Холод йде знизу, тому створюємо шари: Картон (багато шарів) ➔ Каремат або піна ➔ Фольгований ізолон (сріблом догори) ➔ Шерстяна ковдра. Лише потім лягаємо самі.

  • Утеплення вікон: Використовуйте щільні штори, ковдри або спеціальну термоплівку. Важливо закрити щілини, але залишити мікровентиляцію, якщо ви використовуєте газові пальники.

  • Багатошаровість одягу: Термобілизна це база. Наступний шар фліс або вовна. Верхній шар те, що не продувається. Грійте не повітря, а тіло.

  • «Сонні шкарпетки»: Майте окрему пару товстих шерстяних шкарпеток ТІЛЬКИ для сну. Ніколи не лягайте в тому, в чому ходили вдень.

Вода: Розрахунок та логістика

Висотні будинки залежать від електричних насосів. Немає світла — немає води вище 2–3 поверху.

  • Золотий запас: Мінімум 3 літри питної води на людину на добу + 5 літрів технічної.

  • Збір води: Використовуйте кожну нагоду принести сніг.

  • Бойлер: Технічну воду з нього можна використовувати, але спершу перекрийте кран подачі води в квартиру, щоб вона не пішла назад у систему.

  • Логістика: Тримайте на поверсі або в коридорі порожні баклаги. Піднімати воду на високі поверхи важко використовуйте рюкзаки, це рівномірно розподіляє вагу на спину.

Санітарія: Критичний аспект

У висотках неможливо користуватися каналізацією без централізованого постачання води система швидко забивається на нижніх поверхах.

  • «Сухий унітаз»: Не змивайте воду марно. Одягніть на унітаз міцний сміттєвий пакет, зафіксуйте його скотчем. Після використання додайте абсорбент: тирсу, наповнювач для котячого туалету або просто розірваний папір. Відро з пакетами, в яких є наповнювач, теж стане в пригоді.

  • Гігієна: Запасіться вологими серветками (дитячими та антибактеріальними). Одноразовий «сухий душ» це маст-хев, який використовують військові, в таких ситуаціях це порятунок.

Кухня та безпека

Приготування їжі у квартирі без газу потребує великої обережності.

  • Туристичні пальники: Газові балони це зручно, але небезпечно. Ніколи не залишайте пальник без нагляду. Використовуйте його лише в провітрюваному приміщенні (через ризик отруєння чадним газом).

  • Термос ваш головний гаджет: Якщо вдалося нагріти воду, одразу заливайте її в термос. Це економить паливо. У термосі можна готувати каші (наприклад, гречка «вариться» там за 2 години).

  • Вулична кухня: Краще пристосуватися готувати на дворі на вогні, якщо є така можливість.

Світло та зв'язок

  • Налобні ліхтарики: Набагато зручніші за свічки. Вони звільняють руки і мінімізують ризик пожежі.

  • Powerbank-гігієна: Тримайте пристрої зарядженими на 100%. Вимкніть усі фонові оновлення та зменште яскравість на телефоні.

  • Радіо на батарейках: В умовах повного блекауту це може бути єдиним джерелом офіційної інформації про евакуацію чи стан справ.

Вологість головний ворог

Коли в квартирі стає холодно, точка роси зміщується всередину приміщення. Конденсат на стінах, мокрі ковдри призводять до швидкого переохолодження (вологе повітря проводить тепло в 25 разів швидше за сухе). Найбільша помилка заклеїти всі щілини наглухо.

  • «Ударне» провітрювання: Навіть у лютий мороз відкривайте вікна повністю на 2–3 хвилини раз на кілька годин. Це випустить вологе повітря і запустить сухе з вулиці. Сухе повітря нагрівається швидше.

  • Абсорбенти власноруч: Розставте по кутах ємності з сіллю, содою або силікагелем (наповнювачем для котів). Вони вбиратимуть вологу. Якщо є можливість придбайте промислові таблетки-поглиначі вологи.

  • Гігієна ліжка: Ніколи не лягайте в спальник або під ковдру у вуличному одязі, на якому є конденсат. Одяг для сонної зони має бути абсолютно сухим і зберігатися вдень у герметичному пакеті.

  • Сушіння речей: Не сушіть мокрий одяг у кімнаті, де спите. Використовуйте балкон або сходову клітку.

Громада

Вижити поодинці у висотці значно важче. Об’єднуйтеся з сусідами, яким довіряєте.

Спільне приготування їжі на одному пальнику економить до 40% палива. Перевіряйте самотніх людей похилого віку у холоді ризики для здоров'я зростають в рази.

