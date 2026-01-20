Как выжить в высотке во время войны — важные правила и советы
Как выжить в высотке во время войны — важные правила и советы

Жизнь в высотке во время войны диктует свои правила
Читати українською
Источник:  online.ua

Война стала вызовом для украинцев в разных уголках страны. Многие до сих пор не знают, что делать в ситуации, когда нет ни света, ни отопления, ни воды. Именно поэтому команда “Тихої вежі” собрала опыт жителей прифронтовых городов, чтобы сформировать четкий алгоритм действий для жизни, а иногда и выживания в высотном доме.

Главные тезисы

  • Важные аспекты выживания включают в себя сохранение тепла, эффективное утепление квартиры, соблюдение правил гигиены.
  • Запасы воды, организация безопасности при приготовлении пищи и использование надежного источника света и связи важны для выживания в высотке в условиях войны.

Жизнь в высотке во время войны диктует свои правила

"Тихая башня" — команда профессионалов, объединяющая опыт действующих украинских военных и экспертов разных гражданских специальностей.

После детального анализа ситуации в стране и изучения опыта украинцев из прифронтовых городов она пришла к выводу, что подготовка к жизни в высотном доме (“бетонной ловушке”) без коммуникаций требует не просто запасов, а изменения образа мышления.

Когда отключаются лифты, насосы для воды и отопления, квартира превращается в автономную единицу.

Вот важные правила и советы, на которые следует обратить внимание:

Сохранение тепла: Правило «Комнаты в комнате»

  • Стены быстро остывают. Обогреть всю квартиру без отопления нереально, потому необходимо минимизировать место.

  • Палатка в квартире: Это самый эффективный способ. Установите палатку прямо на кровать или ковер. Температура внутри от дыхания людей будет на 5-7 градусов выше, чем в комнате. Палатку можно сделать самостоятельно из пленки, одеял или ковров.

  • Сэндвич инерции (кровать): Холод идет снизу, поэтому создаем слои: Картон (много слоев) ➔ Каремат или пена ➔ Фольгированный изолон (серебром кверху) ➔ Шерстяное одеяло. Только потом ложимся сами.

  • Утепление окон Используйте плотные шторы, одеяла или специальную термопленку. Важно закрыть щели, но оставить микровентиляцию, если вы используете газовые горелки.

  • Многослойность одежды: Термобелье это база. Следующий слой флис или шерсть. Верхний слой непродуваемый. Грейте не воздух, а тело.

  • Носки для сна: Важно купить отдельную пару толстых шерстяных носков ТОЛЬКО для сна. Никогда не ложитесь в том, в чем ходили днем.

Вода: Расчет и логистика

Высотные дома зависят от электрических насосов. Нет света — нет воды выше 2–3 этажа.

  • Золотой запас: Минимум 3 литра питьевой воды на человека в сутки + 5 литров технической.

  • Сбор воды: Используйте каждый случай принести снег.

  • Бойлер: Техническую воду можно использовать, но сначала перекройте кран подачи воды в квартиру, чтобы она не пошла обратно в систему.

  • Логистика: Держите на этаже или в коридоре пустые баклаги. Поднимайте воду на высокие этажи, используя рюкзаки — это равномерно распределяет вес на спину.

Санитария: Критический аспект

В высотках невозможно пользоваться канализацией без централизованной поставки воды, система быстро забивается на нижних этажах.

  • "Сухой унитаз": Не смывайте воду впустую. Наденьте на унитаз крепкий мусорный пакет, зафиксируйте его скотчем. После использования добавьте абсорбент: опилки, наполнитель для кошачьего туалета или просто разорванную бумагу. Ведро с пакетами, в которых есть наполнитель, тоже пригодится.

  • Гигиена: Запаситесь влажными салфетками (детскими и антибактериальными). Одноразовый «сухой душ» — это маст-хев, который используют военные, в таких ситуациях это спасение.

Кухня и безопасность

Приготовление пищи в квартире без газа требует большой осторожности.

  • Туристические горелки. Газовые баллоны это удобно, но опасно. Никогда не оставляйте горелку без присмотра. Используйте ее только в проветриваемом помещении (из-за риска отравления угарным газом).

  • Термос ваш главный гаджет. Если удалось нагреть воду, сразу заливайте ее в термос. Это экономит топливо. В термосе можно готовить каши (например, гречка «варится» там за 2 часа).

  • Уличная кухня: Лучше приспособиться готовить во дворе на огне, если есть такая возможность.

Свет и связь

  • Налобные фонарики: Гораздо удобнее свечей. Они освобождают руки и минимизируют риск пожара.

  • Powerbank-гигиена: Держите устройства заряженными на 100%. Выключите все фоновые обновления и уменьшите яркость телефона.

  • Радио на батарейках: В условиях полного блэкаута это может быть единственным источником официальной информации об эвакуации или положении дел.

Влажность — главный враг

Когда в квартире становится холодно, точка росы смещается внутрь помещения. Конденсат на стенах, мокрые одеяла приводят к быстрому переохлаждению (влажный воздух проводит тепло в 25 раз быстрее сухого). Самая большая ошибка заклеить все щели наглухо.

  • «Ударное» проветривание: даже в лютый мороз открывайте окна полностью на 2–3 минуты раз в несколько часов. Это выпустит влажный воздух и запустит сухой с улицы. Сухой воздух нагревается быстрее.

  • Абсорбенты своими руками: Расставьте по углам емкости с солью, содой или силикагелем (наполнителем для кошек). Они будут впитывать влагу. Если есть возможность, приобретите промышленные таблетки-поглотители влаги.

  • Гигиена кровати: Никогда не ложитесь в спальник или под одеяло в уличной одежде, на которой есть конденсат. Одежда для сонной зоны должна быть абсолютно сухой и храниться днем в герметичном пакете.

  • Сушка вещей: Не сушите мокрую одежду в комнате, где спите. Используйте балкон или лестничную клетку.

Выжить в одиночку в высотке значительно труднее. Объединяйтесь с соседями, которым доверяете.

Совместное приготовление пищи на одной горелке экономит до 40% топлива. Проверяйте одиноких стариков — в холоде риски для здоровья возрастают в разы.

