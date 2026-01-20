Росія залишила ЧАЕС без зовнішнього електропостачання

Через російські удари Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання. Ба більше, також постраждали лінії електропередач до інших АЕС.

Ситуація на ЧАЕС — що наразі відомо

З заявою з цього приводу виступив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він офіційно підтвердив, що вранці 20 січня кілька українських електричних підстанцій потрапили під нові російські удари та зазнали серйозний пошкоджень.

Гроссі звертає увагу на те, що атаковані ворогом АЕС є дійсно життєво важливими для ядерної безпеки України.

Що важливо розуміти, не так давно директор ЧАЕС Сергій Тараканов попереджав, що потужна атака Росії може зруйнувати внутрішнє радіаційне укриття на Чорнобильській атомній електростанції в Україні.