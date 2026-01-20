ЧАЭС осталась без внешнего электроснабжения из-за атак РФ

Из-за российских ударов Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение. Более того, также пострадали линии электропередач в другие АЭС.
Главные тезисы
- МАГАТЭ пытается оценить влияние российских атак на ядерную безопасность.
- Вражеский удар может разрушить внутреннее радиационное укрытие на Чернобыльской атомной электростанции.
Ситуация на ЧАЭС — что сейчас известно
С заявлением по этому поводу выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он официально подтвердил, что утром 20 января несколько украинских электрических подстанций попали под новые российские удары и получили серьезные повреждения.
Гросси обращает внимание на то, что атакованные врагом АЭС действительно жизненно важны для ядерной безопасности Украины.
Что важно понимать, недавно директор ЧАЭС Сергей Тараканов предупреждал, что мощная атака России может разрушить внутреннее радиационное укрытие на Чернобыльской атомной электростанции.
