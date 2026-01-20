ЧАЭС осталась без внешнего электроснабжения из-за атак РФ

Если ракета или дрон попадет прямо в нее или даже упадет где-нибудь поблизости, например, "Искандер", не дай Бог, это повлечет за собой мини-землетрясение в этом районе. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение останется на месте после этого. Это главная угроза, — подчеркнул Тараканов.