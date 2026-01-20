Украина планирует уничтожать 50 тыс российских оккупантов ежемесячно
Украина планирует уничтожать 50 тыс российских оккупантов ежемесячно

ВСУ
Как сообщил Министр обороны Михаил Федоров, одной из новых стратегических целей Украины в войне является уничтожение полсотни тысяч российских захватчиков каждый месяц.

Главные тезисы

  • Украина планирует усилить ассиметричные удары по России.
  • Команда Зеленского активизирует попытки склонить врага к миру именно силой.

Федоров объявил дальнейший план действий

По словам новоизбранного министра обороны, президент Зеленский поставил четкую задачу для него и его команды.

Так, Михаил Федоров должен создать систему, которая сможет остановить врага в небе и на земле.

Кроме того, важно усилить ассиметричные и киберудары по России и ее экономике.

Сделать цену войны для России такой, которую она не сможет потянуть. Тем самым принудить к миру силой. Дипломаты занимаются собственным треком, но параллельно мы должны делать свое.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

Что касается цели, касающейся ликвидации 50 тысяч российских оккупантов ежемесячно, то она поможет еще быстрее достичь главной цели Украины, то есть завершения войны.

Федоров обратил внимание на то, что в декабре 2025 года украинские воины успели ликвидировать 35 тысяч — все эти потери верифицированы на видео.

Если достигнем показателя в 50 тысяч, увидим, что будет с врагом. Они воспринимают людей как ресурс, проблемы с которым уже очевидны, — добавил министр.

