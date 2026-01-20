Украина планирует уничтожать 50 тыс российских оккупантов ежемесячно

Как сообщил Министр обороны Михаил Федоров, одной из новых стратегических целей Украины в войне является уничтожение полсотни тысяч российских захватчиков каждый месяц.
Главные тезисы
- Украина планирует усилить ассиметричные удары по России.
- Команда Зеленского активизирует попытки склонить врага к миру именно силой.
Федоров объявил дальнейший план действий
По словам новоизбранного министра обороны, президент Зеленский поставил четкую задачу для него и его команды.
Так, Михаил Федоров должен создать систему, которая сможет остановить врага в небе и на земле.
Кроме того, важно усилить ассиметричные и киберудары по России и ее экономике.
Что касается цели, касающейся ликвидации 50 тысяч российских оккупантов ежемесячно, то она поможет еще быстрее достичь главной цели Украины, то есть завершения войны.
Федоров обратил внимание на то, что в декабре 2025 года украинские воины успели ликвидировать 35 тысяч — все эти потери верифицированы на видео.
