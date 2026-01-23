В российской Пензе горит нефтебаза после атаки БпЛА — видео
В российской Пензе горит нефтебаза после атаки БпЛА — видео

Новая "бавовна" накрыла Россию 23 января - какие последствия
Источник:  online.ua

Ночью 23 января масштабный "хлопок" накрыл город Пензу в стране-агрессорке России, где в результате атаки беспилотников начался пожар на нефтебазе. На ночной налет дронов жалуются и в других регионах РФ.

Главные тезисы

  • Огонь на нефтебазе тушили 46 пожарных и 14 единиц техники.
  • Российское Минобороны скрывает общее количество дронов, атаковавших военные и энергетические объекты на их территории.

Новая "бавовна" накрыла Россию 23 января — какие последствия

Факт атаки первым подтвердил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По словам ставленника Кремля, он сразу прибыл на место происшествия.

Мельниченко сразу начал уверять, что 4 украинских дрона смогла обезвредить российская система ПВО.

Обломки одного упали на территорию нефтебазы, из-за чего произошло возгорание. Сейчас здесь продолжают работать оперативные службы, — утверждает губернатор региона.

Он также официально подтвердил, что в результате украинской атаки погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Более того, указано, что огонь на автобазе тушили 46 пожарных и 14 единиц техники.

Утром Минобороны РФ начало утверждать, что в минувшую ночь с 23:00 мск 22 января до 7:00 мск 23 января их ПВО перехватила и уничтожила 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

  • 7 БПЛА — над территорией Белгородской области,

  • 2 БПЛА — над территорией Воронежской области,

  • 1 БПЛА — над территорией Брянской области,

  • 1 БПЛА — над территорией Пензенской области,

  • 1 БПЛА — над территорией Астраханской области.

