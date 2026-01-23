В российской Пензе горит нефтебаза после атаки БпЛА — видео

Ночью 23 января масштабный "хлопок" накрыл город Пензу в стране-агрессорке России, где в результате атаки беспилотников начался пожар на нефтебазе. На ночной налет дронов жалуются и в других регионах РФ.
Главные тезисы
- Огонь на нефтебазе тушили 46 пожарных и 14 единиц техники.
- Российское Минобороны скрывает общее количество дронов, атаковавших военные и энергетические объекты на их территории.
Новая "бавовна" накрыла Россию 23 января — какие последствия
Факт атаки первым подтвердил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
По словам ставленника Кремля, он сразу прибыл на место происшествия.
Мельниченко сразу начал уверять, что 4 украинских дрона смогла обезвредить российская система ПВО.
Он также официально подтвердил, что в результате украинской атаки погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.
Более того, указано, что огонь на автобазе тушили 46 пожарных и 14 единиц техники.
Утром Минобороны РФ начало утверждать, что в минувшую ночь с 23:00 мск 22 января до 7:00 мск 23 января их ПВО перехватила и уничтожила 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
7 БПЛА — над территорией Белгородской области,
2 БПЛА — над территорией Воронежской области,
1 БПЛА — над территорией Брянской области,
1 БПЛА — над территорией Пензенской области,
1 БПЛА — над территорией Астраханской области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-