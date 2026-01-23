Украина пытается добиться энергетического перемирия с Россией

Согласно данным издания Financial Times, команда украинского лидера Владимира Зеленского обсуждает с США предложение к России о введении энергетического перемирия. В его рамках будут прекращены атаки на "теневой флот" РФ и нефтебазы в обмен на остановку атак Москвы на энергетику Украины.

Энергетическое перемирие — новая цель Украины

Как утверждают инсайдеры, именно эта тема может быть рассмотрена во время встречи украинской, американской и российской делегаций, которая должна пройти в пятницу 23 января и субботу 24 января в столице ОАЭ Абу-Даби.

Скорее всего, все будет происходить в формате, команды Зеленского и Путина встретятся отдельно с командой Путина, однако не будут проводить переговоры непосредственно между собой.

США и Украина обсудили предложение в Россию об ограниченном перемирии, по которому Москва прекратит удары по энергетической инфраструктуре в обмен на прекращение Киевом атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры "теневого флота".

Анонимные источники утверждают, что переговоры с Кремлем по этому предложению до сих пор не дали никаких положительных результатов.

Фактически это означает, что российский диктатор вряд ли согласится, потому что считает ежедневные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру важным рычагом влияния в войне.