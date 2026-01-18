Ситуация в Мариуполе стремительно ухудшается из-за действий Путина

Служба внешней разведки Украины официально подтвердила, что в прошлом году российский диктатор Владимир Путин активизировал использование временно оккупированного Мариупольского морского порта, подавая это как “восстановление”.

Ситуация в Мариуполе продолжает ухудшаться

Ставленники Путина в городе продолжают активно заниматься незаконным присвоением украинской инфраструктуры, а также ее интеграцией в логистическую систему страны-агрессора.

Украинские разведчики обращают внимание на то, что решение открыть порт для иностранных судов имеет целью создать иллюзию "легальности" и избежать санкций.

Как удалось узнать СВР, в планах врага — углубление канала и расширение перевалки.

На фоне этого социальная ситуация стремительно ухудшается. В городе приостановлено школьное питание из-за отсутствия финансирования со стороны оккупационных властей. Жители годами ждут обещанного жилья: вместо компенсаций разрушенных домов возводят дорогие ипотечные многоэтажки, недоступные для мариупольцев. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что на этом фоне продолжается законодательно упрощенное изъятие "бесхозного" жилья.

Речь идет о том, что квартиры массово конфискуют у собственников, погибших, уехавших или потерявших документы.