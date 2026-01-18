Ситуація в Маріуполі стрімко погіршується через дії Путіна

Служба зовнішньої розвідки України офіційно підтвердила, що минулого року російський диктатор Володимир Путін активізував використання тимчасово окупованого Маріупольського морського порту, подаючи це як “відновлення”.

Ситуація в Маріуполі продовжує погіршуватися

Ставленики Путіна у місті продовжують активно займатися незаконним привласненням української інфраструктури, а також її інтеграцією в логістичну систему країни-агресорки.

Українські розвідники звертають увагу на те, що рішення відкрити порт для іноземних суден є намагання створити ілюзію “легальності” та уникнути санкцій.

Як вдалося дізнатися СЗР, у планах ворога — поглиблення каналу й розширення перевалки.

На тлі цього соціальна ситуація стрімко погіршується. В місті призупинено шкільне харчування через відсутність фінансування з боку окупаційної влади. Мешканці роками чекають на обіцяне житло: замість компенсацій зруйнованих будинків зводять дорогі іпотечні багатоповерхівки, недоступні для маріупольців.

Не можна також ігнорувати той факт, що на цьому тлі триває законодавчо спрощене вилучення “безхазяйного” житла.

Йдеться про те, що квартири масово конфіскують у власників, які загинули, виїхали або втратили документи.