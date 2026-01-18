Ситуація в Маріуполі стрімко погіршується через дії Путіна

Служба зовнішньої розвідки України офіційно підтвердила, що минулого року російський диктатор Володимир Путін активізував використання тимчасово окупованого Маріупольського морського порту, подаючи це як “відновлення”.
Головні тези:
- Українське окуповане місто використовують як військовий полігон для підготовки особового складу РФ.
- Маріуполь для Путіна – трофей і витратний матеріал.
Ситуація в Маріуполі продовжує погіршуватися
Ставленики Путіна у місті продовжують активно займатися незаконним привласненням української інфраструктури, а також її інтеграцією в логістичну систему країни-агресорки.
Українські розвідники звертають увагу на те, що рішення відкрити порт для іноземних суден є намагання створити ілюзію “легальності” та уникнути санкцій.
Як вдалося дізнатися СЗР, у планах ворога — поглиблення каналу й розширення перевалки.
Не можна також ігнорувати той факт, що на цьому тлі триває законодавчо спрощене вилучення “безхазяйного” житла.
Йдеться про те, що квартири масово конфіскують у власників, які загинули, виїхали або втратили документи.
