Українські воїни повідомляють про нові успіхи під Покровськом — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни повідомляють про нові успіхи під Покровськом — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Битва за Покровськ триває - останні подробиці
Read in English

У 132 окремому розвідувальному батальйоні 7 корпусу ШР ДШВ офіційно підтвердили, що протягом минулої доби на Покровському напрямку їхні бійці змогли зачистити ділянку місцевості протяжністю близько 900 метрів. 

Головні тези:

  • До нової операції були залучені оператори БпЛА “Кари небесної”.
  • Контроль над важливою ділянкою фронту вдалося успішно відновити.

Битва за Покровськ триває — останні подробиці

132 окремий розвідувальний батальйон 7 корпусу ШР ДШВ продовжує виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Упродовж доби наземні підрозділи розвідки провели зачистку ділянки місцевості протяжністю близько 900 метрів, — йдеться в офіційній заяві українських військ.

Воїни ДШВ звертають увагу на те, що цю операцію провели в межах планової роботи з покращення тактичного положення, а також зниження активності сил ворога в смузі відповідальності.

Оператори БпЛА «Кари небесної» 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу ШР ДШВ забезпечували безперервне ведення району з повітря, виявлення противника та контроль за пересуванням у зоні проведення зачистки.

Українські воїни звертають увагу на те, що мобільні групи на квадроциклах діяли на землі, здійснюючи маневрене просування та безпосередню зачистку місцевості.

Контроль над ділянкою відновлено, противник позбавлений можливості використовувати її для укриття та маневру.

