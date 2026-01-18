Українські воїни повідомляють про нові успіхи під Покровськом — відео

У 132 окремому розвідувальному батальйоні 7 корпусу ШР ДШВ офіційно підтвердили, що протягом минулої доби на Покровському напрямку їхні бійці змогли зачистити ділянку місцевості протяжністю близько 900 метрів.
Головні тези:
- До нової операції були залучені оператори БпЛА “Кари небесної”.
- Контроль над важливою ділянкою фронту вдалося успішно відновити.
Битва за Покровськ триває — останні подробиці
Воїни ДШВ звертають увагу на те, що цю операцію провели в межах планової роботи з покращення тактичного положення, а також зниження активності сил ворога в смузі відповідальності.
Українські воїни звертають увагу на те, що мобільні групи на квадроциклах діяли на землі, здійснюючи маневрене просування та безпосередню зачистку місцевості.
