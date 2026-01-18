В Європі лунають заклики до створення спільної армії

Лідер Іспанії Педро Санчес закликає країни Європи до створення спільної європейської армії. Що важливо розуміти, ці заяви пролунали на тлі різкої зміни безпекової ситуації у світі та зазіхань Дональда Трампа на Гренландію.

Санчес пропонує створити спільну армію Європи

В інтерв’ю La Vanguardia лідер Іспанії закликав серйозно ставитися до погроз Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії.

На його переконання, ці питання варто піднімати й вирішувати на рівні НАТО.

Ба більше, Санчес закликав країни Європи продовжувати процеси інтеграції та організовувати справді колективну оборону.

Він звернув увагу на те, що в цьому випадку не потрібна одностайна згода усіх 27 країн-членів.

Певна кількість країн можуть рухатися у цьому інтеграційному процесі до створення справді європейських збройних сил, зі справді європейським оборонно-промисловим комлексом. І ми можемо налагоджувати співпрацю з іншими країнами світу, які теж дуже стурбовані усім, що відбувається. Педро Санчес Прем’єр Іспанії

Що важливо розуміти, не так давно шеф іспанської дипломатії озвучував цю ідею як "Коаліцію рішучих" у межах Євросоюзу задля просування проєкту спільної оборони.