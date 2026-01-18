Трамп хоче отримати мільярди доларів за створення нової "ООН"

Згідно з даними Bloomberg, американський лідер Дональд Трамп планує вимагати по мільярду доларів від країн, які захочуть отримати постійне місце у створеній ним Раді миру. Що важливо розуміти, фактично йдеться про альтернативу Організації Об’єднаних Націй.

ЗМІ розкрили новий план Трампа

За словами анонімних джерел, президент США хоче створити міжнародну організацію, яка повинна буде займатися реалізацією кількох конкретних завдань.

Насамперед ідеться про збереження стабільності, відновлення надійного і законного врядування, а також забезпечення сталого мир у регіонах, де тривають конфлікти.

Згідно з проєктом, адміністрація Трампа хоче вимагати внесок у розмірі 1 млрд доларів від держав світу, які захочуть постійне місце у створюваній ним Раді миру, у перший рік з моменту вступу. Без цього внеску термін членства становитиме лише три роки "з можливістю продовження за рішенням голови". Поширити

Варто звернути увагу на те, що саме Трамп отримає головуючу роль, а також прийматиме рішення, кого запрошувати до членства у Раді миру.

Згідно з даними інсайдерів, рішення у цій організації мають ухвалюватися більшістю голосів, кожна держава-учасниця буде мати один голос.

Попри це, фінальну “крапку” у будь-якому з питань буде ставити винятково Дональд Трамп.