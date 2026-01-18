Трамп хоче отримати мільярди доларів за створення нової "ООН"

Згідно з даними Bloomberg, американський лідер Дональд Трамп планує вимагати по мільярду доларів від країн, які захочуть отримати постійне місце у створеній ним Раді миру. Що важливо розуміти, фактично йдеться про альтернативу Організації Об’єднаних Націй.
Головні тези:
- Трамп буде мати право вигнати фактично будь-яку країну-учасницю.
- Однак інші члени можуть заблокувати його рішення, якщо зберуть дві третини голосів.
ЗМІ розкрили новий план Трампа
За словами анонімних джерел, президент США хоче створити міжнародну організацію, яка повинна буде займатися реалізацією кількох конкретних завдань.
Насамперед ідеться про збереження стабільності, відновлення надійного і законного врядування, а також забезпечення сталого мир у регіонах, де тривають конфлікти.
Варто звернути увагу на те, що саме Трамп отримає головуючу роль, а також прийматиме рішення, кого запрошувати до членства у Раді миру.
Згідно з даними інсайдерів, рішення у цій організації мають ухвалюватися більшістю голосів, кожна держава-учасниця буде мати один голос.
Попри це, фінальну “крапку” у будь-якому з питань буде ставити винятково Дональд Трамп.
Ба більше, саме президент США буде затверджувати порядок денний засідань.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-