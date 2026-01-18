Трамп хоче отримати мільярди доларів за створення нової "ООН"
Трамп хоче отримати мільярди доларів за створення нової "ООН"

Трамп
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, американський лідер Дональд Трамп планує вимагати по мільярду доларів від країн, які захочуть отримати постійне місце у створеній ним Раді миру. Що важливо розуміти, фактично йдеться про альтернативу Організації Об’єднаних Націй. 

Головні тези:

  • Трамп буде мати право вигнати фактично будь-яку країну-учасницю.
  • Однак інші члени можуть заблокувати його рішення, якщо зберуть дві третини голосів. 

ЗМІ розкрили новий план Трампа

За словами анонімних джерел, президент США хоче створити міжнародну організацію, яка повинна буде займатися реалізацією кількох конкретних завдань.

Насамперед ідеться про збереження стабільності, відновлення надійного і законного врядування, а також забезпечення сталого мир у регіонах, де тривають конфлікти.

Згідно з проєктом, адміністрація Трампа хоче вимагати внесок у розмірі 1 млрд доларів від держав світу, які захочуть постійне місце у створюваній ним Раді миру, у перший рік з моменту вступу. Без цього внеску термін членства становитиме лише три роки "з можливістю продовження за рішенням голови".

Варто звернути увагу на те, що саме Трамп отримає головуючу роль, а також прийматиме рішення, кого запрошувати до членства у Раді миру.

Згідно з даними інсайдерів, рішення у цій організації мають ухвалюватися більшістю голосів, кожна держава-учасниця буде мати один голос.

Попри це, фінальну “крапку” у будь-якому з питань буде ставити винятково Дональд Трамп.

Ба більше, саме президент США буде затверджувати порядок денний засідань.

