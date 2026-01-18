Трамп хочет получить миллиарды долларов за создание новой "ООН"

Согласно данным Bloomberg, американский лидер Дональд Трамп планирует потребовать по миллиарду долларов от стран, которые захотят получить постоянное место в созданном им Совете мира. Что важно понимать, фактически речь идет об альтернативе Организации Объединенных Наций.

СМИ раскрыли новый план Трампа

По словам анонимных источников, президент США хочет создать международную организацию, которая должна будет заниматься реализацией нескольких конкретных задач.

В первую очередь речь идет о сохранении стабильности, восстановлении надежного и законного управления, а также обеспечении устойчивого мира в регионах, где продолжаются конфликты.

Согласно проекту, администрация Трампа хочет потребовать взнос в размере 1 млрд долларов от государств мира, которые захотят постоянное место в создаваемом им Совете мира, в первый год с момента вступления. Без этого взноса срок членства будет составлять всего три года "с возможностью продления по решению председателя". Поделиться

Следует обратить внимание на то, что именно Трамп получит главную роль, а также будет принимать решения, кого приглашать в Совет мира.

Согласно данным инсайдеров, решения в этой организации должны приниматься большинством голосов, каждое государство-участник будет иметь один голос.

Несмотря на это, финальную "точку" в любом из вопросов будет ставить исключительно Дональд Трамп.