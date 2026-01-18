"Уберите 13 солдат". Кремль высмеял конфликт США и ЕС

Специальный посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев иронично отреагировал на решение президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против восьми европейских стран из-за конфликта вокруг Гренландии.
Главные тезисы
- Ситуация вокруг Гренландии повлекла за собой политическое напряжение между мировыми лидерами.
- Кремль принял сторону Трампа в этом громком конфликте.
У Путина радуются расколу на Западе
Соратник Путина в своем циничном стиле отреагировал на сообщение в сети президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.
Последняя четко предупредила Дональда Трампа и его команду, что тарифная война может спровоцировать "опасную нисходящую спираль".
Кирилл Дмитриев иронично отметил, что новые пошлины США равны "1% за каждого солдата, отправленного в Гренландию".
Кроме того, он напомнил, как генсек НАТО Марк Рютте назвал Трампа "папой".
Что важно понимать, 17 января глава Белого дома выдвинул Европе ультиматум из-за ситуации вокруг Гренландии.
Дональд Трамп пригрозил, что введет дополнительные пошлины в размере 10% на весь импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-