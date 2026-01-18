"Уберите 13 солдат". Кремль высмеял конфликт США и ЕС

Специальный посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев иронично отреагировал на решение президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против восьми европейских стран из-за конфликта вокруг Гренландии.

У Путина радуются расколу на Западе

Соратник Путина в своем циничном стиле отреагировал на сообщение в сети президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Последняя четко предупредила Дональда Трампа и его команду, что тарифная война может спровоцировать "опасную нисходящую спираль".

Кирилл Дмитриев иронично отметил, что новые пошлины США равны "1% за каждого солдата, отправленного в Гренландию".

Кроме того, он напомнил, как генсек НАТО Марк Рютте назвал Трампа "папой".

Уважаемая Урсула "Пфайзер" фон дер Ляен, не провоцируйте "папу"! Заберите 13 солдат, отправленных в Гренландию. Вы можете получить дополнительный 1% тарифа за каждого отправленного солдата, — сказано в циничном сообщении посланника Владимира Путина. Поделиться

Что важно понимать, 17 января глава Белого дома выдвинул Европе ультиматум из-за ситуации вокруг Гренландии.