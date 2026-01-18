"Китай и Россия должны праздновать". В ЕС отреагировали на решение Трампа
"Китай и Россия должны праздновать". В ЕС отреагировали на решение Трампа

Глава европейской дипломатии Кая Каллас обеспокоена тем, что Европа и США оказались в конфронтации из-за посягательства Дональда Трампа на Гренландию. По ее убеждению, от сложившейся ситуации выиграют только их общие враги.

  • Решения Трампа приводят к расколу на международном уровне.
  • Каллас считает, что они отвлекают ЕС от российско-украинской войны.

Глава европейской дипломатии обратила внимание на то, что после анонса президентом США повышенных тарифов против ряда европейских союзников как месть за их позицию в поддержку Дании и Гренландии "в Китае и России должны праздновать".

По убеждению Каи Каллас, только официальным Пекину и Москве выгоден такой раскол между государствами Запада.

Если безопасности Гренландии что-то угрожает, мы можем рассмотреть этот вопрос в рамках НАТО. Тарифы могут сделать и Европу, и США беднее и навредить нашему общему процветанию.

Кая Каллас

Кая Каллас

Главная дипломат ЕС

По ее словам, нельзя допустить, чтобы этот конфликт отвлекал европейские страны от их главной задачи — помогать остановить войну России против Украины.

Как уже упоминалось ранее, 17 января президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против ряда стран, критикующих его посягательство на Гренландию.

