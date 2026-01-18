"Китай и Россия должны праздновать". В ЕС отреагировали на решение Трампа

Глава европейской дипломатии Кая Каллас обеспокоена тем, что Европа и США оказались в конфронтации из-за посягательства Дональда Трампа на Гренландию. По ее убеждению, от сложившейся ситуации выиграют только их общие враги.

Каллас возмущена действиями Трампа

Глава европейской дипломатии обратила внимание на то, что после анонса президентом США повышенных тарифов против ряда европейских союзников как месть за их позицию в поддержку Дании и Гренландии "в Китае и России должны праздновать".

По убеждению Каи Каллас, только официальным Пекину и Москве выгоден такой раскол между государствами Запада.

China and Russia must be having a field day. They are the ones who benefit from divisions among Allies.



If Greenland’s security is at risk, we can address this inside NATO.



Tariffs risk making Europe and the United States poorer and undermine our shared prosperity.



По ее словам, нельзя допустить, чтобы этот конфликт отвлекал европейские страны от их главной задачи — помогать остановить войну России против Украины.