"Китай и Россия должны праздновать". В ЕС отреагировали на решение Трампа

Глава европейской дипломатии Кая Каллас обеспокоена тем, что Европа и США оказались в конфронтации из-за посягательства Дональда Трампа на Гренландию. По ее убеждению, от сложившейся ситуации выиграют только их общие враги.
Главные тезисы
- Решения Трампа приводят к расколу на международном уровне.
- Каллас считает, что они отвлекают ЕС от российско-украинской войны.
Каллас возмущена действиями Трампа
Глава европейской дипломатии обратила внимание на то, что после анонса президентом США повышенных тарифов против ряда европейских союзников как месть за их позицию в поддержку Дании и Гренландии "в Китае и России должны праздновать".
По убеждению Каи Каллас, только официальным Пекину и Москве выгоден такой раскол между государствами Запада.
По ее словам, нельзя допустить, чтобы этот конфликт отвлекал европейские страны от их главной задачи — помогать остановить войну России против Украины.
Как уже упоминалось ранее, 17 января президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против ряда стран, критикующих его посягательство на Гренландию.
