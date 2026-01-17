"Угрозы не повлияют на нас!". Лидеры Европы отреагировали на новые пошлины Трампа

Европейские лидеры заявили о готовности дать общий ответ на тарифные угрозы со стороны президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Европейские лидеры готовы выразить единую позицию по тарифным угрозам Трампа, подчеркивая важность соблюдения суверенитета и международного права.
- Франция, Швеция, Британия и другие страны ЕС категорически выступают против тарифного давления и готовы действовать скоординировано в защите своих интересов.
Лидеры ЕС отреагировали на новые пошлины Трампа, связанные с Гренландией
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Европа не подвергнется тарифному давлению и будет действовать единственно, если угрозы со стороны США будут реализованы. ЕС остается приверженным принципам суверенитета, независимости наций и международного права, закрепленным в Уставе ООН.
Именно эти принципы, подчеркнул Макрон, лежат в основе поддержки Украины и создания коалиции стран, выступающих за крепкий и продолжительный мир. Он подчеркнул, что Франция и дальше будет действовать решительно, когда речь идет о безопасности Европы.
Отдельно Макрон объяснил участие Франции в военных учениях в Гренландии, организованных Данией. По его словам, это решение связано с безопасностью в Арктике и на европейских границах.
Он также подчеркнул, что тарифные угрозы неприемлемы, а Европа в случае их подтверждения отреагирует едино и скоординированно, обеспечив уважение к европейскому суверенитету.
Схожую позицию озвучил и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заявив, что его страна не позволит себя шантажировать.
Кристерссон добавил, что этот вопрос касается всего Европейского Союза, а Швеция уже проводит интенсивные консультации со странами ЕС, Норвегией и Великобританией по поводу общего ответа.
Свою позицию озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подтвердила, что ЕС выражает полную солидарность с Данией и народом Гренландии.
Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал угрозу Трампа ввести пошлину на союзников США "совершенно неправильной".
Мы также ясно дали понять, что безопасность в Арктике важна для всего НАТО, и все союзники должны прилагать усилия для противодействия угрозе России в различных частях Арктики.
По его словам, Британия будет непосредственно обсуждать с администрацией США анонсированные Трампом пошлины.
