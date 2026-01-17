Из-за Гренландии Трамп ввел новые пошлины для европейских партнеров

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
Главные тезисы
- Трамп ввел пошлины на экспортные товары в США для стран Европы, которые не поддержали его позицию по Гренландии.
- Новые тарифы начнут действовать с февраля и могут достигнуть 25% к 2026 году до достижения соглашения по Гренландии.
Трамп фактически объявил "экономическую войну" Европе
Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.
По его словам, с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться 10% тарифом на любые и все экспортируемые в США товары.
С 1 июня 2026 г. тариф будет повышен до 25%.
Он указал, что США "субсидировали Данию и все страны Европейского Союза, а также другие страны, в течение многих лет, не взимая с них тарифы или какие-либо другие формы возмещения".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-