Из-за Гренландии Трамп ввел новые пошлины для европейских партнеров
Экономика
Из-за Гренландии Трамп ввел новые пошлины для европейских партнеров

Трамп
Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Главные тезисы

  • Трамп ввел пошлины на экспортные товары в США для стран Европы, которые не поддержали его позицию по Гренландии.
  • Новые тарифы начнут действовать с февраля и могут достигнуть 25% к 2026 году до достижения соглашения по Гренландии.

Трамп фактически объявил "экономическую войну" Европе

Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться 10% тарифом на любые и все экспортируемые в США товары.

С 1 июня 2026 г. тариф будет повышен до 25%.

Этот тариф будет действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и тотальной покупке Гренландии… Соединенные Штаты Америки немедленно открыты для переговоров с Данией и/или любой из этих стран, поставивших под такой риск так много, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту в течение стольких десятилетий.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он указал, что США "субсидировали Данию и все страны Европейского Союза, а также другие страны, в течение многих лет, не взимая с них тарифы или какие-либо другие формы возмещения".

Пост Трампа

Теперь, после столетий, пора Дании вернуть долг — на кону мир во всем мире! Китай и Россия хотят Гренландию, и Дания ничего не может с этим поделать… Только США под руководством Трампа могут играть в эту игру и очень успешно! Никто не будет трогать этот священный кусок земли, особенно учитывая, что на кону национальная безопасность Соединенных Штатов и мира в целом.

