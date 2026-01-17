Из-за Гренландии Трамп ввел новые пошлины для европейских партнеров

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Трамп фактически объявил "экономическую войну" Европе

Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться 10% тарифом на любые и все экспортируемые в США товары.

С 1 июня 2026 г. тариф будет повышен до 25%.

Этот тариф будет действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и тотальной покупке Гренландии… Соединенные Штаты Америки немедленно открыты для переговоров с Данией и/или любой из этих стран, поставивших под такой риск так много, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту в течение стольких десятилетий. Дональд Трамп Президент США

Он указал, что США "субсидировали Данию и все страны Европейского Союза, а также другие страны, в течение многих лет, не взимая с них тарифы или какие-либо другие формы возмещения".

Пост Трампа