Дания просит Сенат США не голосовать за запрет аннексии Гренландии

По словам анонимных источников, датские чиновники непублично призвали сенаторов США избегать голосования за законопроект о запрете аннексии и оккупации Гренландии. Они очень боятся того, что резолюция получит минимальную поддержку в Конгрессе, а это, мол, еще сильнее ослабит позиции Копенгагена.

Датские чиновники боятся провала голосования в Сенате

Как утверждают инсайдеры, датские чиновники выступили со своим посланием перед законодателями от обеих партий США на закрытой встрече в Вашингтоне.

Они решили предупредить, что слабые результаты голосования по резолюции о запрете аннексировать Гренландию станут новым серьезным ударом для Дании.

Более того, именно они могут подорвать позиции страны на международной арене и даже подтолкнуть Дональда Трампа к решительным и преждевременным действиям.

Сообщения передали на встречи в среду с участием министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лекке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт, а также сенаторов Лизы Мурковски, Ангуса Кинга и Рубена Гальего. Поделиться

Что важно понимать, именно Гальего был инициатором закона о военных полномочиях в Гренландии, который еще не был вынесен на рассмотрение.

Его ключевое предназначение — запретить Трампу использовать военную силу против датской территории без одобрения Конгресса.