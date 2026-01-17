Дания просит Сенат США не голосовать за запрет аннексии Гренландии

По словам анонимных источников, датские чиновники непублично призвали сенаторов США избегать голосования за законопроект о запрете аннексии и оккупации Гренландии. Они очень боятся того, что резолюция получит минимальную поддержку в Конгрессе, а это, мол, еще сильнее ослабит позиции Копенгагена.
Главные тезисы
- Резолюция о запрете аннексии Гренландии может собрать скудное количество голосов.
- Это может произойти из-за незначительной поддержки со стороны республиканцев.
Датские чиновники боятся провала голосования в Сенате
Как утверждают инсайдеры, датские чиновники выступили со своим посланием перед законодателями от обеих партий США на закрытой встрече в Вашингтоне.
Они решили предупредить, что слабые результаты голосования по резолюции о запрете аннексировать Гренландию станут новым серьезным ударом для Дании.
Более того, именно они могут подорвать позиции страны на международной арене и даже подтолкнуть Дональда Трампа к решительным и преждевременным действиям.
Что важно понимать, именно Гальего был инициатором закона о военных полномочиях в Гренландии, который еще не был вынесен на рассмотрение.
Его ключевое предназначение — запретить Трампу использовать военную силу против датской территории без одобрения Конгресса.
