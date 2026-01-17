Дания просит Сенат США не голосовать за запрет аннексии Гренландии
Категория
Мир
Дата публикации

Дания просит Сенат США не голосовать за запрет аннексии Гренландии

Датские чиновники боятся провала голосования в Сенате
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

По словам анонимных источников, датские чиновники непублично призвали сенаторов США избегать голосования за законопроект о запрете аннексии и оккупации Гренландии. Они очень боятся того, что резолюция получит минимальную поддержку в Конгрессе, а это, мол, еще сильнее ослабит позиции Копенгагена.

Главные тезисы

  • Резолюция о запрете аннексии Гренландии может собрать скудное количество голосов.
  • Это может произойти из-за незначительной поддержки со стороны республиканцев.

Датские чиновники боятся провала голосования в Сенате

Как утверждают инсайдеры, датские чиновники выступили со своим посланием перед законодателями от обеих партий США на закрытой встрече в Вашингтоне.

Они решили предупредить, что слабые результаты голосования по резолюции о запрете аннексировать Гренландию станут новым серьезным ударом для Дании.

Более того, именно они могут подорвать позиции страны на международной арене и даже подтолкнуть Дональда Трампа к решительным и преждевременным действиям.

Сообщения передали на встречи в среду с участием министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лекке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт, а также сенаторов Лизы Мурковски, Ангуса Кинга и Рубена Гальего.

Что важно понимать, именно Гальего был инициатором закона о военных полномочиях в Гренландии, который еще не был вынесен на рассмотрение.

Его ключевое предназначение — запретить Трампу использовать военную силу против датской территории без одобрения Конгресса.

После встречи с датчанами сенатор решил отложить вынесение законопроекта.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Миннесоту охватили масштабные протесты — Трамп угрожает ввести войска
Трамп угрожает жесткой реакцией на протесты в Миннесоте
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп оценивает идею расширения "Совета мира" ради Украины
Трамп оценивает новый план по Украине
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Конгрессе обещают остановить Трампа ради спасения Гренландии
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?