За словами анонімних джерел, данські чиновники непублічно закликали сенаторів США уникати голосування щодо законопроєкту про заборону анексії та окупації Гренландії. Вони дуже бояться того, що резолюція отримає мінімальну підтримку у Конгресі, а це, мовляв, це сильніше послабить позиції Копенгагена.
Головні тези:
- Резолюція про заборону анексії Гренландії може зібрати мізерну кількість голосів.
- Це може статися через незначну підтримку з боку республіканців.
Данські посадовці бояться провалу голосування в Сенаті
Як стверджують інсайдери, данські чиновники виступили зі своїм посланням перед законодавцями від обох партій США на закритій зустрічі Вашингтоні.
Вони вирішили попередити, що слабкі результати голосування за резолюцію про заборону анексувати Гренландію стануть новим серйозним ударом для Данії.
Ба більше, саме вони можуть підірвати позиції країни на міжнародній арені та навіть підштовзнути Дональда Трампа до рішучих й передчасних дій.
Що важливо розуміти, саме Гальєго був ініціатором закону про військові повноваження в Гренландії, який ще не винесли на розгляд.
Його ключове призначення — заборонити Трампу використовувати військову силу проти данської території без схвалення Конгресу.
