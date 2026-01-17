Данія просить Сенат США не голосувати за заборону анексії Гренландії
Категорія
Світ
Дата публікації

Данія просить Сенат США не голосувати за заборону анексії Гренландії

Гренландія
Джерело:  Politico

За словами анонімних джерел, данські чиновники непублічно закликали сенаторів США уникати голосування щодо законопроєкту про заборону анексії та окупації  Гренландії. Вони дуже бояться того, що резолюція отримає мінімальну підтримку у Конгресі, а це, мовляв, це сильніше послабить позиції Копенгагена.

Головні тези:

  • Резолюція про заборону анексії Гренландії може зібрати мізерну кількість голосів.
  • Це може статися через незначну підтримку з боку республіканців.

Данські посадовці бояться провалу голосування в Сенаті

Як стверджують інсайдери, данські чиновники виступили зі своїм посланням перед законодавцями від обох партій США на закритій зустрічі Вашингтоні.

Вони вирішили попередити, що слабкі результати голосування за резолюцію про заборону анексувати Гренландію стануть новим серйозним ударом для Данії.

Ба більше, саме вони можуть підірвати позиції країни на міжнародній арені та навіть підштовзнути Дональда Трампа до рішучих й передчасних дій.

Повідомлення передали на зустрічі в середу за участю міністрів закордонних справ Данії та Гренландії Ларса Льокке Расмуссена та Вівіан Моцфельдт, а також сенаторів Лізи Мурковскі, Ангуса Кінга та Рубена Гальєго.

Що важливо розуміти, саме Гальєго був ініціатором закону про військові повноваження в Гренландії, який ще не винесли на розгляд.

Його ключове призначення — заборонити Трампу використовувати військову силу проти данської території без схвалення Конгресу.

Після зустрічі з данцями сенатор вирішив відкласти винесення законопроєкту.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Міннесоту охопили масштабні протести — Трамп погрожує ввести війська
Трамп погрожує жорсткою реакцією на протести в Міннесоті
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп оцінює ідею розширення "Ради миру" заради України
Трамп оцінює новий план щодо України
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Конгресі обіцяють зупинити Трампа задля порятунку Гренландії
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?