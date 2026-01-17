У Конгресі обіцяють зупинити Трампа задля порятунку Гренландії
У Конгресі обіцяють зупинити Трампа задля порятунку Гренландії

Американські політики оголосили, що налаштовані використати повноваження Конгресу, щоб заблокувати будь-які односторонні дії президента СшА Дональда Трампа щодо Гренландії.

Головні тези:

  • Американські посадовці об'єднуються з метою захисту Гренландії від можливого захоплення.
  • Ліза Мурковскі наголошує, що Конгрес має інструменти, щоб зупинити президента США.

Конгрес готовий кинути виклик Трампу

Про свою позицію та наміри уже оголосила американська сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі.

За словами останньої, вона застосує повноваження Конгресу, щоб не дозволити президенту США реалізувати план щодо захоплення Гренландії.

Є важливе повідомлення, яке повинні зрозуміти жителі Королівства Данія — це те, що в США є три гілки влади, — наголосила Ліза Мурковскі.

Вона звернула увагу на те, що саме Конгрес має у своєму розпорядженні інструменти, передбачені конституційними повноваженнями.

Що важливо розуміти, вони стосуються саме повноважень щодо розпорядження бюджетом через асигнування.

На цьому тлі політикиня нагадала громадян США, що Гренландія повинна розглядатися як "союзник", а не як "актив".

З заявою з цього приводу також виступив сенатор-демократ Кріс Куонс.

Він чітко дав зрозуміти, що буде просувати законодавство, яке обмежить повноваження Трампа діяти в односторонньому порядку.

