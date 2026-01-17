В Конгрессе обещают остановить Трампа ради спасения Гренландии

Американские политики объявили, что настроены использовать полномочия Конгресса, чтобы заблокировать любые односторонние действия президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.

Конгресс готов бросить вызов Трампу

О своей позиции и намерениях уже объявила американская сенатор-республиканка Лиза Мурковски.

По словам последней, она применит полномочия Конгресса, чтобы не разрешить президенту США реализовать план по захвату Гренландии.

Есть важное сообщение, которое должны понять жители Королевства Дания — это то, что в США три ветви власти, — подчеркнула Лиза Мурковски. Поделиться

Она обратила внимание на то, что именно Конгресс располагает инструментами, предусмотренными конституционными полномочиями.

Что важно понимать, они касаются именно полномочий по распоряжению бюджетом через ассигнования.

На этом фоне политик напомнила граждан США, что Гренландия должна рассматриваться как "союзник", а не как "актив".

С заявлением на этот счет также выступил сенатор-демократ Крис Куонс.