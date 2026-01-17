В Конгрессе обещают остановить Трампа ради спасения Гренландии
Категория
Мир
Дата публикации

В Конгрессе обещают остановить Трампа ради спасения Гренландии

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Американские политики объявили, что настроены использовать полномочия Конгресса, чтобы заблокировать любые односторонние действия президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.

Главные тезисы

  • Американские чиновники объединяются в целях защиты Гренландии от возможного захвата.
  • Лиза Мурковски отмечает, что у Конгресса есть инструменты, чтобы остановить президента США.

Конгресс готов бросить вызов Трампу

О своей позиции и намерениях уже объявила американская сенатор-республиканка Лиза Мурковски.

По словам последней, она применит полномочия Конгресса, чтобы не разрешить президенту США реализовать план по захвату Гренландии.

Есть важное сообщение, которое должны понять жители Королевства Дания — это то, что в США три ветви власти, — подчеркнула Лиза Мурковски.

Она обратила внимание на то, что именно Конгресс располагает инструментами, предусмотренными конституционными полномочиями.

Что важно понимать, они касаются именно полномочий по распоряжению бюджетом через ассигнования.

На этом фоне политик напомнила граждан США, что Гренландия должна рассматриваться как "союзник", а не как "актив".

С заявлением на этот счет также выступил сенатор-демократ Крис Куонс.

Он четко дал понять, что будет продвигать законодательство, которое ограничит полномочия Трампа действовать в одностороннем порядке.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп обвинил Зеленского в торможении потенциального мирного соглашения с Россией
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Миннесоту охватили масштабные протесты — Трамп угрожает ввести войска
Трамп угрожает жесткой реакцией на протесты в Миннесоте
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп оценивает идею расширения "Совета мира" ради Украины
Трамп оценивает новый план по Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?