Через Гренландію Трамп ввів нові мита для європейських партнерів

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Трамп фактично оголосив “економічну війну” Європі

Про це президент США написав у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, з 1 лютого 2026 року Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія будуть обкладатися 10% тарифом на будь-які та всі товари, що експортуються до США.

З 1 червня 2026 року тариф буде підвищено до 25%.

Цей тариф діятиме доти, доки не буде досягнуто угоди про повну і тотальну купівлю Гренландії… Сполучені Штати Америки негайно відкриті для переговорів з Данією та/або будь-якою з цих країн, які поставили під такий ризик так багато, попри все, що ми для них зробили, включаючи максимальний захист протягом стількох десятиліть. Дональд Трамп Президент США

Він вказав, що США "субсидували Данію та всі країни Європейського Союзу, а також інші країни, протягом багатьох років, не стягуючи з них тарифи або будь-які інші форми відшкодування".

