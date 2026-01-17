Через Гренландію Трамп ввів нові мита для європейських партнерів

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
Головні тези:
- Трамп оголосив про введення мит на експортні товари до США для країн Європи, які не погодилися з його позицією щодо Гренландії.
- Нові тарифи почнуть діяти з лютого та підвищаться до 25% з червня 2026 року, поки не буде досягнуто угоди щодо Гренландії.
Трамп фактично оголосив “економічну війну” Європі
Про це президент США написав у своїй соцмережі Truth Social.
За його словами, з 1 лютого 2026 року Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія будуть обкладатися 10% тарифом на будь-які та всі товари, що експортуються до США.
З 1 червня 2026 року тариф буде підвищено до 25%.
Він вказав, що США "субсидували Данію та всі країни Європейського Союзу, а також інші країни, протягом багатьох років, не стягуючи з них тарифи або будь-які інші форми відшкодування".
