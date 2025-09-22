Ответ на пошлины Трампа. Моди призывает граждан Индии отказаться от иностранных товаров
Ответ на пошлины Трампа. Моди призывает граждан Индии отказаться от иностранных товаров

Моди
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к гражданам с призывом отказаться от продукции иностранного производства и перейти на товары местного производства. Это заявление прозвучало на фоне ухудшающихся торговых отношений с США.

Главные тезисы

  • Нарендра Моди призывает граждан Индии отказаться от иностранных товаров и перейти на товары местного производства в ответ на пошлины Трампа.
  • Активное продвижение концепции “Swadeshi” способствует развитию экономики Индии и уменьшению напряженности в торговых отношениях с США.
  • Кампания бойкота американских брендов, таких как McDonald's, Pepsi и Apple, начата поклонниками Моди в Индии.

Моде призывает индейцев отказаться от иностранных товаров

После того, как президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлины на импорт индийских товаров, Моди стал активно продвигать концепцию "Swadeshi" — использование продукции, произведенной в Индии.

Его поклонники начали кампанию по бойкоту американских брендов, включая McDonald's, Pepsi и Apple, которые остаются крайне популярными в стране.

Множество товаров, которые мы используем каждый день, иностранного производства, и мы даже не знаем об этом... нам придется их избавиться. Мы должны покупать товары, произведенные в Индии.

Нарендра Моди

Нарендра Моди

Премьер-министр Индии

При этом Моди не называл конкретные страны, чьи товары не следует покупать.

Индия с населением 1,4 млрд человек является крупнейшим рынком для американских товаров, активно распространяющихся через Amazon и локальные сети. В последние годы влияние американских брендов усилилось даже в небольших городах.

Моди также обратился к владельцам магазинов с просьбой сосредоточиться на продаже индийских товаров, отметив, что это ускорит экономический рост страны. В последние недели многие компании усилили продвижение локальной продукции.

В ближайшее время министр торговли Индии Пиуш Гоял планирует визит в Вашингтон для переговоров, которые должны помочь снизить напряженность в торговых отношениях.

В то же время индийские НПЗ не планируют сворачивать закупки российской нефти, несмотря на возобновление торговых переговоров с США.

До войны РФ против Украины Индия покупала у России всего 1% сырой нефти, а после 2020 года увеличила долю до 40%, финансируя военную машину Владимира Путина.

Дата публикации
Дата публикации
Дата публикации
