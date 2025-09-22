Ответ на пошлины Трампа. Моди призывает граждан Индии отказаться от иностранных товаров

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к гражданам с призывом отказаться от продукции иностранного производства и перейти на товары местного производства. Это заявление прозвучало на фоне ухудшающихся торговых отношений с США.
После того, как президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлины на импорт индийских товаров, Моди стал активно продвигать концепцию "Swadeshi" — использование продукции, произведенной в Индии.
Его поклонники начали кампанию по бойкоту американских брендов, включая McDonald's, Pepsi и Apple, которые остаются крайне популярными в стране.
При этом Моди не называл конкретные страны, чьи товары не следует покупать.
Индия с населением 1,4 млрд человек является крупнейшим рынком для американских товаров, активно распространяющихся через Amazon и локальные сети. В последние годы влияние американских брендов усилилось даже в небольших городах.
Моди также обратился к владельцам магазинов с просьбой сосредоточиться на продаже индийских товаров, отметив, что это ускорит экономический рост страны. В последние недели многие компании усилили продвижение локальной продукции.
В то же время индийские НПЗ не планируют сворачивать закупки российской нефти, несмотря на возобновление торговых переговоров с США.
До войны РФ против Украины Индия покупала у России всего 1% сырой нефти, а после 2020 года увеличила долю до 40%, финансируя военную машину Владимира Путина.
