Ответ на пошлины Трампа. Моди призывает граждан Индии отказаться от иностранных товаров

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к гражданам с призывом отказаться от продукции иностранного производства и перейти на товары местного производства. Это заявление прозвучало на фоне ухудшающихся торговых отношений с США.

Моде призывает индейцев отказаться от иностранных товаров

После того, как президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлины на импорт индийских товаров, Моди стал активно продвигать концепцию "Swadeshi" — использование продукции, произведенной в Индии.

Его поклонники начали кампанию по бойкоту американских брендов, включая McDonald's, Pepsi и Apple, которые остаются крайне популярными в стране.

Множество товаров, которые мы используем каждый день, иностранного производства, и мы даже не знаем об этом... нам придется их избавиться. Мы должны покупать товары, произведенные в Индии. Нарендра Моди Премьер-министр Индии

При этом Моди не называл конкретные страны, чьи товары не следует покупать.

Индия с населением 1,4 млрд человек является крупнейшим рынком для американских товаров, активно распространяющихся через Amazon и локальные сети. В последние годы влияние американских брендов усилилось даже в небольших городах.

Моди также обратился к владельцам магазинов с просьбой сосредоточиться на продаже индийских товаров, отметив, что это ускорит экономический рост страны. В последние недели многие компании усилили продвижение локальной продукции.

В ближайшее время министр торговли Индии Пиуш Гоял планирует визит в Вашингтон для переговоров, которые должны помочь снизить напряженность в торговых отношениях.

В то же время индийские НПЗ не планируют сворачивать закупки российской нефти, несмотря на возобновление торговых переговоров с США.