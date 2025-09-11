Индия требует от России значительных скидок при закупке нефти — что дальше

Индия хочет больших скидок на российскую нефть

Покупатели заявили, что скидка должна расшириться примерно до 10 долларов за баррель до цены Brent, чтобы соответствовать ценовому потолку.

Банки ужесточили проверки из-за разногласий между политикой США и ЕС по поводу российской нефти. Для сравнения, в сентябре скидки составляли всего 2-3 доллара за баррель.

Некоторые российские продавцы заявили, что требования индейцев слишком велики. По их словам, часть октябрьских поставок может пойти в Китай, что приведет к сокращению объемов Индии.

По данным источника, знакомого с графиком отгрузок, в октябре объем поставок российской нефти в Индию составит около 1,4 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в августе это было 1,5 млн баррелей, а в сентябре — 1,6 млн баррелей.

Окончательные цифры станут известны после завершения переговоров в ближайшие две недели. При этом даже скидка в 10 долларов не позволит опустить цену ниже нового потолка ЕС и Великобритании в 47,60 доллара за баррель.

С 1 октября ЕС снизил потолок цен для российской нефти с 60 до 47,60 доллара. Страховые и транспортные услуги западных компаний разрешены только при соблюдении этого уровня. США не поддержали это решение. На прошлой неделе Brent торговался по 67 долларов за баррель.

Еврокомиссия намерена в будущем добиться согласования нового потолка цен со всеми странами G7. По словам представителя Еврокомиссии, ограничение сохраняет актуальность, поскольку западные перевозчики по-прежнему участвуют в транспортировке российской нефти.

Растущий разрыв в санкционной политике по нефти будет усиливать путаницу для участников рынка и ослаблять соблюдение ограничений, — заявил Том Ботон из консалтинговой компании S-RM.

Россия активно использует так называемый теневой флот — танкеры с российскими связями и страховкой, оформленной внутри страны. Такие перевозки не попадают под действие потолка цен.

Российские компании с 2022 года успешно обходят ценовые ограничения, используя собственный флот или подделку документов, говорят трейдеры и аналитики. Слабый контроль над санкциями побуждает участников рынка игнорировать запреты, не опасаясь наказания.