Индия продолжит закупки российской нефти, несмотря на 50% тарифы США для индийских компаний. Это выгодно.

Индия продолжит покупать индийскую нефть

Об этом заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.

Откуда мы покупаем нефть, особенно такой крупный товар, за который мы платим больше всего в импорте, мы должны решать, учитывая, что нам выгоднее всего. Мы, конечно, будем покупать. Поделиться

Таким образом, Нью-Дели намерена игнорировать требования президента США Дональда Трампа прекратить такие поставки.

Комментарии министра прозвучали на фоне сохранения Индией закупок российской нефти. Власти страны подчеркивают, что будут продолжать покупать сырье, пока это остается финансово выгодным.

Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морем. Благодаря скидкам на российскую нефть, избегаемую Западом, Индия смогла снизить расходы на импорт за счет финансирования войны против Украины.

Такой шаг вызвал раздражение у администрации Трампа. США повысили тарифы для Индии до 50%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Кроме того, Трамп снова напал с критикой на Индию и Россию. Он обвинил его в укреплении связей с Китаем, несмотря на международное давление.

Похоже, мы потеряли Индию и Россию, перешедшие в глубокую, темную и загадочную Китайскую империю. Поделиться

Россия покрывает около 40% потребностей Индии в нефти, делая страну самым крупным покупателем российской морской нефти. К началу войны доля была менее 1%. Большими клиентами также остаются Китай и Турция.