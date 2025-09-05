Індія продовжить купувати індійську нафту

Про це заявила міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман.

Звідки ми купуємо нафту, особливо такий великий товар, за який ми платимо найбільше в імпорті, ми маємо вирішувати з огляду на те, що нам найвигідніше. Ми, безумовно, будемо купувати. Поширити

Таким чином Нью-Делі має намір ігнорувати вимоги президента США Дональда Трампа припинити такі постачання.

Коментарі міністра прозвучали на тлі збереження Індією закупівель російської нафти. Влада країни наголошує, що продовжуватиме купувати сировину, поки це залишається фінансово вигідним.

Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що постачатися морем. Завдяки знижкам на російську нафту, якої уникає Захід, Індія змогла знизити витрати на імпорт за рахунок фінансування війни проти України.

Такий крок викликав роздратування в адміністрації Трампа. США підвищили тарифи для Індії до 50%, що є одним із найвищих показників у світі.

Крім того, Трамп знову напав з критикою на Індію і Росію. Він звинуватив їх у зміцненні зв'язків з Китаєм, попри міжнародний тиск.

Схоже, ми втратили Індію і Росію, які перейшли до глибокої, темної і загадкової Китайської імперії. Поширити

Росія покриває близько 40% потреб Індії в нафті, роблячи країну найбільшим покупцем російської морської нафти. До початку війни частка була менше 1%. Великими клієнтами також залишаються Китай і Туреччина.