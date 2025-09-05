Індія ігнорує вимоги Трампа щодо закупівлі російської нафти

Індія продовжить закупівлі російської нафти попри 50% тарифи США для індійських компаній. Це вигідно.
Головні тези:
- Індія вирішила ігнорувати вимоги Трампа та продовжити закупівлю російської нафти через її вигідні умовию
- Нью-Делі планує продовжувати купувати нафту, поки це буде фінансово вигідним для країни, попри тарифи США.
- Росія покриває значну частку потреб Індії в нафті, стаючи найбільшим постачальником морської нафти для країни.
Індія продовжить купувати індійську нафту
Про це заявила міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман.
Таким чином Нью-Делі має намір ігнорувати вимоги президента США Дональда Трампа припинити такі постачання.
Коментарі міністра прозвучали на тлі збереження Індією закупівель російської нафти. Влада країни наголошує, що продовжуватиме купувати сировину, поки це залишається фінансово вигідним.
Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що постачатися морем. Завдяки знижкам на російську нафту, якої уникає Захід, Індія змогла знизити витрати на імпорт за рахунок фінансування війни проти України.
Такий крок викликав роздратування в адміністрації Трампа. США підвищили тарифи для Індії до 50%, що є одним із найвищих показників у світі.
Крім того, Трамп знову напав з критикою на Індію і Росію. Він звинуватив їх у зміцненні зв'язків з Китаєм, попри міжнародний тиск.
Росія покриває близько 40% потреб Індії в нафті, роблячи країну найбільшим покупцем російської морської нафти. До початку війни частка була менше 1%. Великими клієнтами також залишаються Китай і Туреччина.
