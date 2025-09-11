Індія вимагає від Росії значних знижок при закупівлі нафти — що далі
Індія вимагає від Росії значних знижок при закупівлі нафти — що далі

танкер
Джерело:  Reuters

Індійські імпортери російської нафти вимагають від продавців більш значних знижок через зростання ризиків торгівлі.

Головні тези:

  • Індійські імпортери вимагають від Росії більших знижок за нафту через зростання ризиків торгівлі.
  • Європейські та американські обмеження у сфері ціни на російську нафту спричиняють розбіжності на міжнародному ринку.
  • Російська сторона використовує тіньовий флот та інші способи обхід цінових обмежень, що породжує складнощі в контролі ситуації.

Індія хоче великих знижок на російську нафту

Покупці заявили, що знижка має розширитися до приблизно 10 доларів за барель до ціни Brent, щоб відповідати ціновій стелі.

Банки посилили перевірки через розбіжності між політикою США і ЄС щодо російської нафти. Для порівняння, у вересні знижки становили всього 2-3 долари за барель.

Деякі російські продавці заявили, що вимоги індійців занадто великі. За їхніми словами, частина жовтневих постачань може піти в Китай, що призведе до скорочення обсягів для Індії.

За даними джерела, знайомого з графіком відвантажень, у жовтні обсяг поставок російської нафти до Індії становитиме близько 1,4 млн барелів на добу. Для порівняння, у серпні це було 1,5 млн барелів, а у вересні — 1,6 млн барелів.

Остаточні цифри стануть відомі після завершення переговорів у найближчі два тижні. При цьому навіть знижка в 10 доларів не дасть змоги опустити ціну нижче нової стелі ЄС і Великої Британії в 47,60 долара за барель.

З 1 жовтня ЄС знизив стелю цін для російської нафти з 60 до 47,60 долара. Страхові та транспортні послуги західних компаній дозволені тільки при дотриманні цього рівня. США не підтримали це рішення. Минулого тижня Brent торгувався по 67 доларів за барель.

Єврокомісія має намір у майбутньому домогтися узгодження нової стелі цін з усіма країнами G7. За словами представника Єврокомісії, обмеження зберігає актуальність, оскільки західні перевізники, як і раніше, беруть участь у транспортуванні російської нафти.

Зростаючий розрив у санкційній політиці щодо нафти посилюватиме плутанину для учасників ринку і послаблюватиме дотримання обмежень, — заявив Том Ботон з консалтингової компанії S-RM.

Росія активно використовує так званий тіньовий флот — танкери з російськими зв'язками і страховкою, оформленою всередині країни. Такі перевезення не підпадають під дію стелі цін.

Російські компанії з 2022 року успішно обходять цінові обмеження, використовуючи власний флот або підробку документів, кажуть трейдери й аналітики. Слабкий контроль над санкціями спонукає учасників ринку ігнорувати заборони, не побоюючись покарання.

Обмеження щодо цін будуть перешкодою для російських трейдерів, але не становлять серйозної загрози, — зазначив партнер консалтингової фірми PRISM Strategic Intelligence Бенджамін Годвін. — США і ЄС могли б завдати серйозного удару по нафтогазовій галузі Росії, але це викликало б сильні потрясіння у світовій економіці.

