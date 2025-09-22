Відповідь на мита Трампа. Моді закликає громадян Індії відмовитися від іноземних товарів

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді звернувся до громадян із закликом відмовитися від продукції іноземного виробництва і перейти на товари місцевого виробництва. Ця заява прозвучала на тлі погіршення торговельних відносин зі США.
Головні тези:
- Нарендра Моді закликає громадян Індії відмовитися від іноземних товарів та підтримувати товари місцевого виробництва.
- Реакція на введення 50% мита на індійські товари Трампом - активне просування концепції 'Swadeshi' в Індії.
- Підтримка індійських товарів сприяє розвитку економіки країни та зниженню напруженості у торговельних відносинах.
Моді закликає індійців відмовитися від іноземних товарів
Після того як президент США Дональд Трамп ввів 50% мита на імпорт індійських товарів, Моді став активно просувати концепцію "Swadeshi" — використання продукції, виробленої в Індії.
Його прихильники почали кампанію з бойкоту американських брендів, включно з McDonald's, Pepsi і Apple, які залишаються вкрай популярними в країні.
При цьому Моді не називав конкретних країн, чиї товари не слід купувати.
Індія з населенням 1,4 млрд осіб є найбільшим ринком для американських товарів, які активно поширюються через Amazon і локальні мережі. За останні роки вплив американських брендів посилився навіть у невеликих містах.
Моді також звернувся до власників магазинів із проханням зосередитися на продажі індійських товарів, наголосивши, що це прискорить економічне зростання країни. Останніми тижнями багато компаній посилили просування локальної продукції.
Водночас індійські НПЗ не планують згортати закупівлі російської нафти, попри відновлення торговельних переговорів зі США.
До війни РФ проти України Індія купувала в Росії всього 1% сирої нафти, а після 2020 року збільшила частку до 40%, фінансуючи військову машину Володимира Путіна.
