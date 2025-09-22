Відповідь на мита Трампа. Моді закликає громадян Індії відмовитися від іноземних товарів

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді звернувся до громадян із закликом відмовитися від продукції іноземного виробництва і перейти на товари місцевого виробництва. Ця заява прозвучала на тлі погіршення торговельних відносин зі США.

Моді закликає індійців відмовитися від іноземних товарів

Після того як президент США Дональд Трамп ввів 50% мита на імпорт індійських товарів, Моді став активно просувати концепцію "Swadeshi" — використання продукції, виробленої в Індії.

Його прихильники почали кампанію з бойкоту американських брендів, включно з McDonald's, Pepsi і Apple, які залишаються вкрай популярними в країні.

Безліч товарів, які ми використовуємо щодня, іноземного виробництва, і ми навіть не знаємо про це... нам доведеться їх позбутися. Ми повинні купувати товари, вироблені в Індії. Нарендра Моді Прем'єр-міністр Індії

При цьому Моді не називав конкретних країн, чиї товари не слід купувати.

Індія з населенням 1,4 млрд осіб є найбільшим ринком для американських товарів, які активно поширюються через Amazon і локальні мережі. За останні роки вплив американських брендів посилився навіть у невеликих містах.

Моді також звернувся до власників магазинів із проханням зосередитися на продажі індійських товарів, наголосивши, що це прискорить економічне зростання країни. Останніми тижнями багато компаній посилили просування локальної продукції.

Найближчим часом міністр торгівлі Індії Піюш Гоял планує візит до Вашингтона для переговорів, які мають допомогти знизити напруженість у торговельних відносинах.

Водночас індійські НПЗ не планують згортати закупівлі російської нафти, попри відновлення торговельних переговорів зі США.