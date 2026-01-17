"Погрози не вплинуть на нас!". Лідери Європи відреагували на нові мита Трампа

Європейські лідери заявили про готовність дати спільну відповідь на тарифні погрози з боку президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- Європейські лідери готові висловити єдину відповідь на митні погрози Трампа, не поступаючись своїм принципам суверенітету та міжнародного права.
- Стабільність та мир у Європі є пріоритетом, тому ЄС активно підтримує Україну та формує коаліцію країн за міцний та тривалий мир.
Лідери ЄС відреагували на нові мита Трампа, пов’язані з Гренландією
За словами Президента Франції Еммануеля Макрона, Європа не піддасться тарифному тиску та діятиме єдино, якщо погрози з боку США будуть реалізовані. ЄС залишається відданим принципам суверенітету, незалежності націй та міжнародного права, закріпленим у Статуті ООН.
Саме ці принципи, наголосив Макрон, лежать в основі підтримки України та створення коаліції країн, які виступають за міцний і тривалий мир. Він підкреслив, що Франція й надалі діятиме рішуче, коли йдеться про безпеку Європи.
Окремо Макрон пояснив участь Франції у військових навчаннях у Гренландії, організованих Данією. За його словами, це рішення пов’язане з безпекою в Арктиці та на європейських кордонах.
Він також підкреслив, що тарифні загрози є неприйнятними, а Європа у разі їх підтвердження відреагує єдино та скоординовано, забезпечивши повагу до європейського суверенітету.
Подібну позицію озвучив і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, заявивши, що його країна не дозволить себе шантажувати.
Крістерссон додав, що це питання стосується всього Європейського Союзу, а Швеція вже проводить інтенсивні консультації з країнами ЄС, Норвегією та Великою Британією щодо спільної відповіді.
Свою позицію озвучила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Вона підтвердила, що ЄС висловлює повну солідарність із Данією та народом Гренландії.
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер назвав загрозу Трампа ввести мито на союзників США "абсолютно неправильним".
Ми також ясно дали зрозуміти, що безпека в Арктиці важлива для всього НАТО, і всі союзники повинні докладати зусиль для протидії загрозі з боку Росії у різних частинах Арктики.
За його словами, Британія безпосередньо обговорюватиме з адміністрацією США анонсовані Трампом мита.
