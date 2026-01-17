"Погрози не вплинуть на нас!". Лідери Європи відреагували на нові мита Трампа

Європейські лідери заявили про готовність дати спільну відповідь на тарифні погрози з боку президента США Дональда Трампа.

Лідери ЄС відреагували на нові мита Трампа, пов’язані з Гренландією

За словами Президента Франції Еммануеля Макрона, Європа не піддасться тарифному тиску та діятиме єдино, якщо погрози з боку США будуть реалізовані. ЄС залишається відданим принципам суверенітету, незалежності націй та міжнародного права, закріпленим у Статуті ООН.

Саме ці принципи, наголосив Макрон, лежать в основі підтримки України та створення коаліції країн, які виступають за міцний і тривалий мир. Він підкреслив, що Франція й надалі діятиме рішуче, коли йдеться про безпеку Європи.

Окремо Макрон пояснив участь Франції у військових навчаннях у Гренландії, організованих Данією. За його словами, це рішення пов’язане з безпекою в Арктиці та на європейських кордонах.

Жодні залякування чи погрози не можуть вплинути на нас — ні в Україні, ні в Гренландії, ні будь-де у світі. Еммануель Макрон Президент Франції

Він також підкреслив, що тарифні загрози є неприйнятними, а Європа у разі їх підтвердження відреагує єдино та скоординовано, забезпечивши повагу до європейського суверенітету.

Подібну позицію озвучив і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, заявивши, що його країна не дозволить себе шантажувати.

Лише Данія та Гренландія розв'язують питання, що стосуються Данії та Гренландії. Я завжди захищатиму свою країну та наших союзників. Поширити

Крістерссон додав, що це питання стосується всього Європейського Союзу, а Швеція вже проводить інтенсивні консультації з країнами ЄС, Норвегією та Великою Британією щодо спільної відповіді.

Свою позицію озвучила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Вона підтвердила, що ЄС висловлює повну солідарність із Данією та народом Гренландії.

Тарифи підірвуть трансатлантичні відносини і створять небезпечну спадну спіраль. Європа залишиться єдиною, скоординованою і прихильною до захисту свого суверенітету. Урсула фон дер Ляйєн Президентка Єврокомісії

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер назвав загрозу Трампа ввести мито на союзників США "абсолютно неправильним".

Ми також ясно дали зрозуміти, що безпека в Арктиці важлива для всього НАТО, і всі союзники повинні докладати зусиль для протидії загрозі з боку Росії у різних частинах Арктики.

За його словами, Британія безпосередньо обговорюватиме з адміністрацією США анонсовані Трампом мита.