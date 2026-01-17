Гренландия и Дания массово протестуют против посягательств Трампа на остров
Гренландия и Дания массово протестуют против посягательств Трампа на остров

Источник:  The Guardian

В Гренландии и Копенгагене 17 января проходят массовые протесты против планов США по контролю над островом. Демонстранты требуют уважения демократии и права на самоопределение.

Главные тезисы

  • Демонстранты в Гренландии и Дании выступают против планов США по контролю над островом.
  • Протестующие требуют уважения демократии и права местного населения на самоопределение.
  • Меры протеста направлены на защиту самостоятельного управления островом.

Массовые протесты против планов США проходят в Гренландии и Копенгагене

Протесты проходят на фоне визита американской делегации. В Копенгагене демонстранты выступают против намерений президента США Дональда Трампа влиять на управление островом.

"Руки прочь от Гренландии!" — скандируют митингующие, подчеркивая важность демократии и права на самоопределение.

Делегация США проводит переговоры о контроле над стратегическим островом. Участники протестов отмечают, что внешнее вмешательство противоречит интересам местного населения.

Напомним, что с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться 10% тарифом на любые и все экспортируемые в США товары.

