Гренландия и Дания массово протестуют против посягательств Трампа на остров

В Гренландии и Копенгагене 17 января проходят массовые протесты против планов США по контролю над островом. Демонстранты требуют уважения демократии и права на самоопределение.
Главные тезисы
- Демонстранты в Гренландии и Дании выступают против планов США по контролю над островом.
- Протестующие требуют уважения демократии и права местного населения на самоопределение.
- Меры протеста направлены на защиту самостоятельного управления островом.
Массовые протесты против планов США проходят в Гренландии и Копенгагене
Протесты проходят на фоне визита американской делегации. В Копенгагене демонстранты выступают против намерений президента США Дональда Трампа влиять на управление островом.
"Руки прочь от Гренландии!" — скандируют митингующие, подчеркивая важность демократии и права на самоопределение.
Делегация США проводит переговоры о контроле над стратегическим островом. Участники протестов отмечают, что внешнее вмешательство противоречит интересам местного населения.
Напомним, что с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться 10% тарифом на любые и все экспортируемые в США товары.
