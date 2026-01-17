Гренландия и Дания массово протестуют против посягательств Трампа на остров

В Гренландии и Копенгагене 17 января проходят массовые протесты против планов США по контролю над островом. Демонстранты требуют уважения демократии и права на самоопределение.

Протесты проходят на фоне визита американской делегации. В Копенгагене демонстранты выступают против намерений президента США Дональда Трампа влиять на управление островом.

"Руки прочь от Гренландии!" — скандируют митингующие, подчеркивая важность демократии и права на самоопределение.

Делегация США проводит переговоры о контроле над стратегическим островом. Участники протестов отмечают, что внешнее вмешательство противоречит интересам местного населения.

