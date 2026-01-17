Гренландія та Данія масово протестують проти зазіхань Трампа на острів
Категорія
Світ
Дата публікації

Гренландія та Данія масово протестують проти зазіхань Трампа на острів

протести
Джерело:  The Guardian

У Гренландії та Копенгагені 17 січня проходять масові протести проти планів США щодо контролю над островом. Демонстранти вимагають поваги до демократії та права на самовизначення.

Головні тези:

  • У Гренландії та Данії проходять масові протести проти планів США щодо контролю над островом.
  • Демонстранти вимагають поваги до демократії та права на самовизначення.
  • Мета протестів - відстояти право місцевого населення на самостійне управління.

Масові протести проти планів США проходять у Гренландії та Копенгагені

Протести проходять на тлі візиту американської делегації. У Копенгагені демонстранти виступають проти намірів президента США Дональда Трампа впливати на управління островом.

"Руки геть від Гренландії!" — скандують мітингувальники, підкреслюючи важливість демократії та права на самовизначення.

Наразі делегація США проводить переговори про контроль над стратегічним островом. Учасники протестів наголошують, що зовнішнє втручання суперечить інтересам місцевого населення.

Нагадаємо, що з 1 лютого 2026 року Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія будуть обкладатися 10% тарифом на будь-які та всі товари, що експортуються до США.

