Гренландія та Данія масово протестують проти зазіхань Трампа на острів

У Гренландії та Копенгагені 17 січня проходять масові протести проти планів США щодо контролю над островом. Демонстранти вимагають поваги до демократії та права на самовизначення.

Масові протести проти планів США проходять у Гренландії та Копенгагені

Протести проходять на тлі візиту американської делегації. У Копенгагені демонстранти виступають проти намірів президента США Дональда Трампа впливати на управління островом.

"Руки геть від Гренландії!" — скандують мітингувальники, підкреслюючи важливість демократії та права на самовизначення.

Наразі делегація США проводить переговори про контроль над стратегічним островом. Учасники протестів наголошують, що зовнішнє втручання суперечить інтересам місцевого населення.

